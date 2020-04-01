Ради спасения своей девушки от одиночества британский политик заразился коронавирусом

01.04.2020, 21:53, Разное

Политик из Берлина Штефан фон Дассель рассказал, что решил остаться с больной коронавирусом девушкой и заболел сам. Он заявил, что хотел спасти ее от одиночества.

Штефан фон Дассель сообщил, что его девушка 2 недели назад прилетела из Швейцарии. Она ощущала себя неважно и позвонила доктору. Ей установили диагноз – коронавирусная инфекция и отправили принимать лечение дома.

Штефан фон Дассель проживает с любимой вместе, он решил быть дома, чтобы не представлять опасности другим людям, а еще хотел спасти ее от одиночества. Себя он не обезопасил, так как посчитал, что все равно через две недели заразится сам. Он предпочитал заразиться быстрее, чтобы стать здоровым раньше.

Через 3 дня у него появился кашель, ломота, жар, болела голова, возникли затруднения с дыханием. Теперь политик работает удаленно и поддерживает связь с коллегами по телефону.

Напомним, что коронавирус передается через маленькие капли, выделяющиеся из носа и рта заболевшего, они также садятся на предметы. ВОЗ советует придерживаться метрового расстояния от больных людей, часто мыть руки и не касаться ими лица.