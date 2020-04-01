МВД оценило соблюдение режима самоизоляции россиянами

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01.04.2020, 21:48, Новости дня

Россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станисоав Наумов.

«Граждане соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно. <…> В целом по стране фиксируется незначительное число нарушений в данной сфере», – цитирует ТАСС Наумова. 

По его словам, прибывшие из-за границы или имевшие контакты с заболевшими коронавирусом «посещаются сотрудниками полиции по месту своего пребывания». Кроме того, с целью контроля соблюдения режима самоизоляции граждан используются средства видеонаблюдения.

Наумов добавил, что в целом люди с понимаем реагируют на полицейских, которые подходят на улице и предупреждают о необходимости соблюдать режим самоизоляции. 

«Сотрудники полиции разъясняют обязанности по соблюдению мер социального дистанцирования, необходимости ношения средств индивидуальной защиты, а также сокращения периода пребывания в общественных местах», – сказал он.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Аналогичное решение приняли в большинстве российских регионов. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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