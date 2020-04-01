Мнение: «Открывай! Давай!». Канадцу устроили веселую жизнь в России

01.04.2020, 21:45, Разное

Канадский стендап комик Эдриан Ниро приехал в Москву и почти в первый же день в его дверь стали ломиться с криками "Открывай!!!". Не самый радушный прием, но дальше его ждало еще больше удивительных открытий… Всё началось с того, что он уехал из Торонто в 2008 году. Получив диплом в университете Бельгии, он проучился там еще три года. Потом ему надоело и в этой стране, и он стал искать работу преподавателем в других. Подходящие вакансии в большом количестве нашлись в Москве. "Страшной" Москве…

Москва

Мне кажется, на Западе существует какой-то мультяшно-карикатурный образ России и Москвы в частности. Возможно, это уходит корнями в эпоху Холодной войны и времена поздних девяностых, когда царил бандитизм. Когда я представлял себе Россию и Москву до приезда сюда, мне рисовались серые, уродливые здания, заводы и несчастные люди, бандиты и гопники повсюду, коррумпированные полицейские. Так что до приезда все эти стереотипы жили в моем сознании.

Ещё до приезда в Россию, все, кто меня знают и любят, сказали: «Эдриан, пожалуйста, не надо ехать в Россию. Там так страшно.» Я ответил: «Неправда. Это не правда и я это докажу! Все это мультяшное восприятие ошибочно. Черт побери, я специально туда отправлюсь и круто проведу там время! И покажу это вам».

Ужас первых дней

И вот приезжаю я в Россию, и в первые же дни вы, ребята, устроили мне сладкую жизнь. Два дня я в России, мне стучат в дверь.

И это был не спокойный интеллигентный стук, а скорее резкий и агрессивный с криками: «Открывай! Давай!». Не знаю, бывали ли у вас когда-нибудь мысли по типу «О боже, неужели я умру вот так? Вот так все закончится?», но я был именно в таком положении. Я был на кухне и смотрел то на ножи, то на окно, ножи-окно, ножи-окно.

Никогда в жизни мне не было так страшно, как тогда. Честно. И всё, о чем я мог подумать, честно, всё что о чем я думал было: «Черт, они были правы. Россия – действительно отстойное место».

В итоге они ушли, и главарь их компании оставил записку (что было очень вежливо с их стороны). Выяснилось, что они искали кого-то другого, того, что жил в этой квартире до меня, какую-то Анастасию. Это были коллекторы из банка, потому что Анастасия задолжала им 600 долларов. Все это случилось уже на второй день моего пребывания здесь, так что я стал уже думать: может быть, Россия действительно опасное место?

Русская холодность

Русские, я вас люблю, но вы немного холодноваты. Я придержал как-то дверь для бабушки, когда был первый раз в России. И я не получил ни «спасибо», ни уж тем более «большое спасибо», да даже маленького спасибо – ничего! Бесит! И я стал спрашивать у людей, почему все вокруг такие, почему она не сказала «спасибо»? Почему она смотрела на меня так, будто я собираюсь её ограбить. И знаете, мне ответили: в России, когда ты с людьми вежлив и приветлив, они думают, что ты пытаешься развести и ограбить их. Посмотрите на меня! Мне 28 лет, я боксировал всю жизнь, я весь в тюремных татухах – поверьте, леди, если я захочу ваш кошелек, я его просто возьму! Мне не нужно разрабатывать замысловатый план, при котором я сначала создаю у вас ощущение полнейшей безопасности. Моя улыбка бесплатна, Леди! Я Канадец!

Обратный культурный шок

Когда мне стали молотить в дверь – это было культурным шоком. Но больше всего я удивился, когда вернулся домой после года в России: у меня получился как бы обратный культурный шок. Я к тому моменту не был в Канаде уже 7 лет, и в тот момент почувствовал себя как бы на стороне России, как бы больше русским, чем канадцем. Серьезно. Это было шоком, когда я пришел в банк, а кассиры были очень любезны со мной: «Как Ваши дела?». И я в ответ: «Воу-воу-воу! Полегче, пожалуйста. Мы можем сделать эту беседу настолько депрессивной и странной, насколько это возможно? Ты отдаёшь мне мои деньги, и я убираюсь отсюда – как тебе такой расклад?».

Так что действительно получился обратный культурный шок, и это было даже сложнее воспринимать.

Богатая история

Как канадцу мне немного стыдно за себя, потому что в нашей стране никогда не было революции. У нас никогда не проливалась кровь, не было Отечественной войны. А у вас было целых две Отечественных войны, правильно? Наполеон попытался завоевать Россию, и вся страна поднялась и сказала: «Эй, эта страна закрыта, пошел на..!» И Наполеон пошел. Век спустя Гитлер попытался завоевать Россию. Вся страна поднялась и сказала: «Эй, эта страна закрыта, пошел на..!». И Гитлер пошел, до самого Берлина. Это правда. У нас нет такой истории.

Знаете, как мы получили независимость? Это была Королева Виктория, 1867. Пока она пила чай, случайно нашла записку на своем письменном столе: «О боже, что это у нас? Канада хочет независимости? – повернулась к своему мужу Альберту и спросила – Альберт, Канада – это вообще где?». И всё. Вот так мы и получили независимость.

Самое большое смущение я испытал, когда преподавал испанским студентам. У них был Guerra Civil (Гражданская война). Это не было борьбой за независимость, но они воевали друг с другом за то, что значит быть испанцем, так что это считается. И как-то я выпивал со своими испанскими студентами, и они сказали: «Эдриан, расскажи нам про канадскую революцию», на что я сказал: «Какую революцию?». Они ответили: «Вот именно!».

Русский язык

Причина, по которой я не могу свободно говорить по-русски — это потому что он чертовски страшно звучит. Напомню вам, что мое первое знакомство с русским языком началось с криков: «Открывай!!!». Он просто звучит, как язык гангстеров и бандитов, он напоминает Советский Союз. Когда я выступаю в Канаде со стендапами и рассказываю про русский язык, люди потом подходят ко мне со словами: «Потрясающее шоу. У тебя такой хороший английский», на что я отвечаю: «Спасибо, а вот у тебя английский слабоват: разве я сказал, что я русский? Я сказал, что я жил в России».

Ко мне постоянно подходят после шоу и начинают расспрашивать: «А сколько ты уже в Канаде?», «А что ты думаешь про Путина» и так далее. Мне задавали эти вопросы уже тысячу раз, я не хочу разговаривать с этими людьми, я просто говорю им что-нибудь на русском – он же звучит страшно. Например, «Осторожно, двери закрываются, следующая станция Кожуховская, платформа справа». И это работает.

Пикап-мастер

Когда я был в Канаде, я говорил всем, что в России я знаменит. Благодаря этому мне удавалось снимать девчонок. Я как-то подошел к девушке и сказал: «Не хочу хвастаться, но в России я знаменитость.» И она купилась. Она набросилась на это, как акула на кусок мяса. «О боже, а ты говоришь по-русски?», и я такой: «Конечно, я же местная знаменитость, конечно, я говорю по-русски».

«Скажи мне что-нибудь по-русски».

В этот момент у меня все вылетело из головы, я запаниковал, вспомнил, что на самом деле не говорю по-русски, а потом такой: «Погоди-ка. Она же не знает русского, так что я сказал: осторожно, двери закрываются, следующая станция Кожуховская, платформа справа». Сработало!

Язык жестов

Первый год я вообще ничего не знал, но вы удивитесь, насколько легко можно выкрутиться при помощи языка жестов, он универсален, мимику тоже все понимают. Как я уже и говорил, многие люди очень дружелюбно относились ко мне как к иностранцу. В первый год я жил в пригороде Москвы, в Царицыно, и там вообще редко видят иностранцев, так что когда я приходил в магазин, они так радовались, перешептывались: «Саша, он здесь». С другой стороны, некоторые диалоги иногда напоминали мне сценарий, в котором я должен произнести свои реплики: да, нет, нет, спасибо, до свидания – когда фразы чередуются, и когда человек отклонялся от сценария и спрашивал что-то нестандартное, типа про дополнительную скидку или что-то в этом роде, я не знал, что ответить. Некоторые не понимали, почему я не отвечаю, повторяли то же самое еще несколько раз, только медленнее. Но толку-то? «Я не понимаю, что вы говорите, как бы вы ни замедлялись и ни проговаривали». Они, наверное, не могли понять, как кто-то может хотеть здесь жить, а если уж и живет, то обязательно должен говорить по-русски, иначе зачем все это. Наверное, так они думали.

Превосходство России

Самым большим культурным шоком для меня по возвращении домой было (это, наверное проблема в принципе всего североамериканского о континента или даже всего англо-американского мира) представление о том, что ты являешься центром вселенной, а что все остальные существуют только для твоего развлечения. Русские люди, во всяком случае те, с кем я знаком, больше путешествуют и у них более обширные представления о мире. Здесь традиционные ценности являются приоритетом: гендерные роли, например. Это не насаждается принудительно, но здесь так принято, а на Западе любой, кто придерживается традиционных ценностей, нарекается динозавром или ретроградом или расистом. Вопреки распространённому западному стереотипу, согласно которому Россия – место репрессий, где нет свободы слова – в реальности в некоторых аспектах вы даже более свободны: вы можете жить согласно традиционным догмам, а можете избрать альтернативный путь. В моей стране и других странах Запада есть предубеждение против традиции. Так что, короче говоря, в некоторых моментах русская культура и люди, как минимум те, с кем я общаюсь, более прогрессивны, чем мои соотечественники.

Россия – страна возможностей

Тем, чем я могу заниматься здесь, я никогда не смог бы заниматься дома или в Европе. Я провел два семинара в Московском Государственном университете – ни один университет Канады меня бы для этого не стал приглашать, я попал в несколько выпусков на радио Столица FM, в то время как в Канаде выстраивается огромная очередь из людей, которые мечтают попасть на радио , и у меня не было бы шансов. Так что именно все эти возможности меня восхищают. То, как люди принимают меня – восхитительно. Это самое важная причина, почему я здесь и почему я счастлив.

Почти русский

Сейчас, по прошествии 3 лет, я чувствую, что мое место здесь, так что все хорошо. В комнате у меня есть шарф российской сборной с Кубка Мира, я болел за Россию. Я теперь смотрю матчи КХЛ, хотя раньше этим не интересовался. Тот факт, что я чувствую себя очень комфортно в этом городе. Я знаю русский достаточно, чтобы взаимодействовать с людьми на перекрестке или чтобы купить билет на поезд. Так что я однозначно стал чуть-чуть русским.