 

Столтенберг: пандемия не отразится на потенциале НАТО

01.04.2020, 21:35, Новости дня

Глава альянса напомнил, что угрозы в сфере безопасности не исчезают в условиях пандемии коронавируса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяет, что пандемия коронавируса не ослабила способность альянса проводить свои миссии и обеспечивать безопасность стран-членов.

Выступая в среду в ходе виртуальной пресс-конференции из Брюсселя, Столтенберг отметил, что НАТО играет свою роль в борьбе с вирусом, осуществляя воздушную доставку необходимого медицинского оборудования. По его словам, ранее в среду из Турции вылетел военный грузовой самолет с защитной экипировкой и другими медицинскими принадлежностями для Испании и Италии.

Столтенберг также отметил, что «основополагающей задачей» альянса является обеспечение безопасности около 1 миллиарда человек, поэтому первоочередная цель – «гарантировать, что кризис в сфере здравоохранения не превратится в кризис в сфере безопасности».

По словам генсека, недавние российские военные учения, проведенные в западной части страны близ границ с членами НАТО, служат напоминанием о том, что альянсу нельзя терять сосредоточенность на защите Европы.

В четверг планируется совещание министров иностранных дел стран НАТО, которое также пройдет в режиме телеконференции.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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