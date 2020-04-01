Украина перед вызовами: экономика, коронавирус, Донбасс

01.04.2020, 21:35, Новости дня

КИЕВ – Активность российских оккупационных сил на Донбассе свидетельствует о том, что глобальную угрозу коронавируса они воспринимают как благоприятное время для эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины 1 апреля.

«Вместе с нашими партнерами по нормандскому формату – ФРГ и Францией – мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по минским договоренностям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе. Мы рассматриваем этот шаг не только как необходимую предпосылку для прогресса на других направлениях мирного процесса, но и как важный элемент глобальных усилий по противодействию распространению COVID-19», – говорится на сайте МИД Украины.

Дипломаты напоминают, что 30 марта, когда было сделано совместное заявление министров иностранных дел Германии и Франции по Донбассу, на востоке «от российских обстрелов погиб еще один защитник Украины, а трое других были ранены».

«Украина уже привлекала внимание международного сообщества к критической несостоятельности противодействовать распространению коронавируса на оккупированных территориях. В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии», – подчеркивается в сообщении МИД Украины.

Президент Украины призвал граждан оставаться дома

Во время он-лайн обращения в Фейсбуке 1 апреля президент Владимир Зеленский отметил, что кроме борьбы с коронавирусом Украина вынуждена бороться в войне на Донбассе.

«Мы не должны забывать, что кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война на востоке Украины. За прошедшую неделю в зоне проведения Операции объединенных сил, к сожалению, погибли два наших бойца и восемь получили ранения», – сказал Владимир Зеленский.

Он также призвал украинцев «продолжать сохранять спокойствие и холодную голову».

«Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь «радиация невидима». Так вот – коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот – просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут», – подчеркнул президент Украины 1 апреля.

Лидер страны сказал, что «очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь, и те, кто вернулся из-за рубежа, вместе строили Украину».

«Мы – украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы нужно дождаться. А пока – остаемся дома», – еще раз отметил Владимир Зеленский.

Экономика, коронавирус, Донбасс

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, с уменьшением экономической зависимости Украины от России, военные рычаги остаются едва ли не единственным действенным механизмом, которые может использовать Москва.

«Поэтому главным является вопрос – мешает ли интересам Москвы то, что от коронавируса погибнет часть населения оккупированного Донбасса? Ответ очевиден – нет. Более того, в начале коронавирусной инфекции Россия запретила так называемым ЛДНР проводить карантинные мероприятия. России не нужно населения Донбасса. Ей нужен политический контроль над Украиной при помощи Донбасса», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что остановка обстрелов на три-четыре месяца, которое можно было бы назвать «карантинным перемирием» могло бы остановить тлеющий конфликт.

«И у Москвы не будет шансов запустить его снова. Если раньше война с Украиной была нужна, в том числе и для того, чтобы отвлекать внимание россиян от провалов социально-экономической политики Москвы в «республиках», то теперь – сообщения об обстреле и «жертвах украинской военщины» служат громоотводом и для провалов в противодействии эпидемии», – отмечает Богдан Петренко.

По мнению Богдана Петренко, вероятнее всего, интенсивность продвижения интересов России не уменьшится, а значительно возрастет с учетом продвижения пандемии даже в собственной стране.

«Что касается Украины, то давление будет происходить в нескольких направлениях: информационное восстановления реноме РФ в общественном мнении Украины, попытки усилить взаимодействие пророссийских сил и партии власти в Украине, в частности – из-за уменьшения критики украинской власти на пророссийских каналах. И третье, попытка давить на Украину (в том числе и через встречи в Минске) гуманитарными вопросами – обменом пленными», – подчеркивает Богдан Петренко.

Коронавирус: конфликт не остановлен

Аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко считает, что Россия не намерена ни покидать отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), ни прекращать огонь, ни выполнять требования нормандского саммита, прошедшего в декабре 2019 года в Париже.

«Дело обстоит точно также, как было и до саммита в Париже. И никакой вирус или ситуация с пандемией в мире не помеха для России. Давление России на уровне Консультативного совета никуда не делось, протоколы от 26 марта, которые подготовила Россия, и которые были опубликованы боевиками, и не подписаны Украиной, демонстрировали, что Кремль не будет ослаблять свое давление по политической части Минска-2», – говорит Мария Кучеренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она подчеркивает, что Россия также не выполняет свои гуманитарные обязательства на оккупированных территориях, не заботится о мирном населении в период развития коронавируса.

«Люди, по данным украинских правозащитников, лишены доступа к адекватной медпомощи и тестам на коронавирус. Так называемые местные «минздравы» сообщают, что тестов достаточно, а украинские правозащитники располагают информацией, что тестов нет, инфекционные больницы переполнены людьми, им ставят диагноз грипп или другой, но только не короновирусную инфекцию», – подчеркивает Мария Кучеренко.

Официальная украинская власть, по ее словам, окончательно не отказалась от обсуждения идеи сотрудничества по вопросам деоккупации Донбасса в рамках Консультативного совета.

«Вопрос Консультативного совета Украиной с повестки дня не снят, власть продолжает обсуждать идею, что это будут переговоры не с боевиками, а гражданским обществом, но о каком гражданском обществе в ОРДЛО может идти речь? В документах этого совета четко прописано, что каждая сторона включает своих представителей в делегации самостоятельно», – отмечает Мария Кучеренко.