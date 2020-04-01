Американцы в китайском аэропорту перекупили предназначавшиеся Франции маски

01.04.2020, 21:30, Новости дня

Президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что в Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых Франции, пишет Libération.

«Описанный инцидент многое говорит о желании заполучить маски, охватившем сегодня великие державы. А также об агрессивном поведении последних», – передает RT статью издания.

Он рассказал, что сделал крупный заказ у китайских производителей на несколько миллионов медицинских масок. Они должны были поступить в дома престарелых и больницы. В ближайшее время получить их французской стороне не удастся.

Мюзелье пояснил, что заказ был оплачен, а маски готовы к отправке. Однако что-то произошло «в самый последний момент».

«Сегодня утром на погрузочной площадке в Китае французский заказ был выкуплен за американские наличные, и самолет, который должен был прилететь во Францию, направился прямиком в Соединенные Штаты», – сообщил политик.

Источники в региональных советах подтвердили информацию, отметив, что американцы закупают маски везде, где только найдут, и неважно, по какой цене.

«Они платят вдвое больше и наличными, даже не взглянув на продукцию. Мы не можем себе такого позволить, мы не высылаем деньги вперёд и оплачиваем заказы при получении», – объяснил источник газеты.

Источник из совета региона Новая Аквитания отметил, что в Китае сейчас «настоящий логистический хаос».

«Американцы заказывают 2 или 3 млрд масок, и о нас с нашими жалкими пятью миллионами думают в последнюю очередь», – сказал он.

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