Сергей Прядкин: мы не планируем досрочно завершать футбольный чемпионат

01.04.2020, 21:26, Новости дня

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация планирует доиграть чемпионат РФ до конца. Ранее РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Сергей Прядкин считает, что РФС принял правильное решение. "Нельзя подвергать риску здоровье болельщиков и участников матчей. Подобные меры были необходимы", — приводит слова президента РПЛ РИА Новости.

Прядкин подчеркнул, что лига не планирует завершать чемпионат досрочно. "Мы хотим, чтобы все клубы имели равные возможности подготовиться к возобновлению первенства. При выборе сроки возобновления мы будет руководствоваться рекомендациями УЕФА и РФС".