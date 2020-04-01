 

Сергей Прядкин: мы не планируем досрочно завершать футбольный чемпионат

01.04.2020, 21:26, Новости дня

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что его организация планирует доиграть чемпионат РФ до конца. Ранее РФС приостановил все футбольные соревнования в стране до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Сергей Прядкин считает, что РФС принял правильное решение. "Нельзя подвергать риску здоровье болельщиков и участников матчей. Подобные меры были необходимы", — приводит слова президента РПЛ РИА Новости.

Прядкин подчеркнул, что лига не планирует завершать чемпионат досрочно. "Мы хотим, чтобы все клубы имели равные возможности подготовиться к возобновлению первенства. При выборе сроки возобновления мы будет руководствоваться рекомендациями УЕФА и РФС".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / США рассекретят «тысячи страниц» Договора о нераспространении ядерного оружия

23.02 / Украина выбрала музыкальный коллектив для участия в Eurovision-2020

26.02 / Глава МИД Украины отреагировал на заявление Суркова

13.02 / Первый за последние 17 лет визит президента Эквадора в Вашингтон

03.02 / ФСИН решила чаще отправлять осужденных на работу вместо колоний

19.02 / Путин встретился с Грефом

22.02 / Умер бывший футболист ЦСКА Марьян Плахетко

11.03 / Путин установил ежемесячную выплату семьям погибших в Аргунском ущелье псковских десантников

26.02 / Маас призвал к миру без ядерного оружия, но от американского отказываться не собирается

25.03 / Ирак призвал созвать внеочередную встречу ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска