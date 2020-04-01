 

МВД: россияне эффективно соблюдают режим самоизоляции

01.04.2020, 21:26, Новости дня

Во всех регионах режим самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса COVID-19 эффективно действует, сообщил замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станислав Наумов телеканалу "Россия 24". Для контроля режима самоизоляции эффективно используются камеры видеонаблюдения.

Полиция увеличила плотность нарядов в общественных местах, добавил Наумов. Это позволяет обеспечивать установленный режим ограничений на должном уровне.

Прибывших из-за рубежа или имевших контакты с заболевшими коронавирусом граждан по месту пребывания посещают сотрудники полиции для контроля.

Станислав Наумов добавил, что количество правонарушений в РФ в условиях нерабочей недели остается незначительным. Это, по мнению замначальника главного управления по охране общественного порядка МВД России, также свидетельствует об эффективности принимаемых мер.

Неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей объявил президент РФ Владимир Путин. Это сделано для предотвращения развития эпидемии коронавируса в стране. К 1 апреля получен первый результат – за сутки заболели коронавирусом 440 человек, в то время как 31 марта прирост заболевших составил 500 случаев. Это первое существенное снижение прироста заболевания. Всего в РФ официально диагноз коронавирус поставлен в 2777 случаях. 24 пациента скончались, 190 – вылечились.



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