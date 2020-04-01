 

Саудовской Аравии оказалось некому продавать нефть

01.04.2020, 21:16, Новости дня

Со среды Саудовская Аравия начала увеличивать поставки нефти на рынок, однако в ситуации стремительного падения спроса сырье оказалось просто некому продавать, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников королевства.

Добычу в Саудовской Аравии нарастили до максимума – 12 млн баррелей в сутки, что больше, чем в предыдущем месяце, на 2 млн баррелей. Однако есть признаки, что часть этой нефти некому продать, пишет Sputnik со ссылкой на WSJ.

«Есть поставки (портов Саудовской Аравии) без конечного пункта назначения, потому что покупателей нет», – сообщил один из источников издания.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.

Ранее американские СМИ заявили, что в ситуации с обвалом цен на нефть США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти.

Президент США Дональд Трамп ранее предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти.



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