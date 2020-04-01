 

«Необязательно отписываться от друзей»: Филипп Киркоров напомнил Сергею Лазареву об Instagram

01.04.2020, 21:09, Разное

Некоторое время назад Сергей Лазарев в Instagram отписался от всех, включая своего наставника. Филипп Киркоров напомнил молодому вокалисту о том, что отписываться от друзей необязательно.
Сергей Лазарев 1 апреля празднует свои именины. Музыканту исполнилось 37 лет и много знаменитостей, среди которых его наставник и друг Филипп Киркоров, поздравили коллегу. В Instagram «король эстрады» поделился снимком, где он со своим протеже. Подписал он пост пожеланием крепкого здоровья и бодрого настроения. Также он напомнил вокалисту, что есть ценности, которые за деньги не купишь – это любовь, понимание и искренность. Филипп Киркоров пожелал жизни в гармонии с собой и отметил, чтобы сохранять баланс, не стоило «отписываться» от друзей.

Напомним, что в начале 2020 года Сергей Лазарев в Instagram отписался от всех и сейчас имеет ноль подписок. Разъяснил он свой поступок тем, что ему надоело смотреть за чужими жизнями и хочет жить только своей, поэтому он захотел вести страницу «без друзей».



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