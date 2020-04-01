 

Мнение: Юбилей Чарли…

01.04.2020, 21:08, Разное

Сегодня мы планировали заказать специальный собачий торт, пригласить друзей и отпраздновать день рождения Чарли, которому 1апреля исполнилось 5 лет. Так было и год назад, и два, и три… Но, увы, коронавирус  опрокинул все планы…

Точную дату, когда родился Чарли, никто не знает. Мама Чарли пошла в лес и не вернулась к щенкам… Чарли обнаружили, когда он был едва живой, а несколько его братьев и сестер уже умерли… Прикинув, что собака может прожить без воды и еды дней 5-6, решили, что днем рождения Чарли будет 1 апреля. Так и записали в его паспорт.

Когда Чарли было семь месяцев, он появился в нашей семье. С тех пор мы и живем вместе…

Источник: Ирек Муртазин



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