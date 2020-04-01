Экономист предрек США потерю статуса крупнейшего производителя нефти

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01.04.2020, 21:08, Новости дня

В ситуации с обвалом цен на нефть, испаряющимся спросом и резким снижением инвестиций США в этом году практически гарантированно потеряют место крупнейшего в мире производителя нефти, пишет CNBC со ссылкой на мнения экспертов в сфере энергетики.

Отмечается, что это может привести к потенциально огромным последствиям для внешней политики Штатов, так как Вашингтон на протяжении десятилетий считал, что энергетическая и национальная безопасность «неумолимо» взаимосвязаны, передает RT.

«Если у нас и дальше цены будут такими низкими, то мы увидим значительное снижение добычи нефти в США. И они больше не будут номером один», – сообщил вице-президент IHS Markit Дэн Йергин.

Производители с высокими затратами, в частности, американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, «уже эксплуатационно неэффективны… и боль будет только усиливаться», считает директор отдела исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки в банке MUFG в Дубае Эхсан Хоман.

Между тем, ранее аналитик Goldman Sachs Дэмиан Курвалин выразил мнение, что победителем в нефтяной войне выйдет именно наиболее сильно пострадавшая от нее сланцевая индустрия США.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт сообщил о продуктивных переговорах по нефти с российским коллегой Александром Новаком.

Президент США Дональд Трамп до этого предложил РФ и Саудовской Аравии договориться по нефти.



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