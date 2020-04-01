Путин нашел пользу в удаленной работе чиновников в Москве

01.04.2020, 21:08, Новости дня

Работа руководства страны в удаленном режиме позитивно отразится на настроении москвичей, сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», – цитирует «Интерфакс» Путина.

По его мнению, такой формат работы демонстрирует ответственный подход чиновников к сегодняшней ситуации с пандемией коронавируса.

Глава государства напомнил, что члены правительства должны следить за своим здоровьем. Он выразил надежду на то, что хороших новостей будет больше.

«Надеюсь, что наша совместная с вами эффективная работа будет создавать все больше и больше поводов для этих хороших новостей и по другим отраслям производства. И действительно, когда хлеб на столе есть, то в сознании народа, и это правильно, всегда присутствует мысль о том, что если хлеб есть – всё остальное приложится», – сказал Путин.

Напомним, с 30 марта в Москве и Подмосковье домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Аналогичное решение приняли в большинстве российских регионов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как государство вводит надзор за соблюдением режима самоизоляции.

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