Врачам новой инфекционной больницы в ТиНАО готовы платить до 450 тысяч рублей

01.04.2020, 21:07, Новости дня

Ориентировочной датой открытия медицинского комплекса в Новой Москве назвали 20 апреля. Это явствует из вакансий, опубликованных на портале Superjob.ru – там ищут специалистов в строящийся медкомплекс в поселении Вороновское.

Как информирует портал Znak.com, врачам-инфекционистам предлагают зарплату до 375 тысяч рублей в месяц, анестезиологам-реаниматологам – до 450 тысяч, заведующему инфекционным отделением – до 250 тысяч. При этом инфекционисты и анестезиологи-реаниматологи должны отрабатывать по меньшей мере 15 смен в месяц, а заведующий инфекционным отделением трудиться по 12 часов в день шесть дней в неделю.

Требования ко всем специалистам одинаковые: опыт работы не меньше года, профильное образование и готовность к полной занятости.

24 марта департамент строительства мэрии Москвы сообщил, что новая коронавирусная больница готова на 40% и в “ближайшее время” возведение комплекса будет завершено. При этом дата 20 апреля нигде не фигурировала.