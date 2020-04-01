В Украине планируют лечить больных COVID-19 плазмой переболевших пациентов – Центр общественного здоровья

01.04.2020, 21:05, Новости дня

В Украине для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 планируют использовать методику переливания плазмы крови переболевших пациентов. Об этом 29 марта в интервью YouTube-проекту телеведущей Наташи Влащенко “Vласть vs Vлащенко” сообщила руководитель отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Ирина Славинская.

Она рассказала, что Украина сейчас находится на стадии разработки экспериментального протокола лечения. В работе с плазмой украинские специалисты используют американские наработки.

“[Этот метод] еще никто не подтвердил. Мы параллельно идем с американским FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. – “ГОРДОН”)… Мы пока разрабатываем [проект], кто может быть донором и как у этого донора брать кровь. Есть гипотезы, что кровь должен сдать человек, который переболел COVID-19, и не дольше двух недель должно пройти [после выздоровления]. То есть если три недели прошло, у него, возможно, не будет нужных антител в плазме, и эта плазма может не помочь. Мы придерживаемся в первую очередь рекомендаций FDA и ВОЗ для того, чтобы правильно заготовить плазму. Но еще раз хочу подчеркнуть: это экспериментальный метод. Мы по ходу действия будем понимать, у каких людей нужно будет брать кровь, а у каких – нет”, – сообщила Славинская.

По ее словам, в протоколе пытаются “максимально широко прописать, у кого и какие компоненты крови брать и как это использовать”. “Каким больным, как часто капать, с какой скоростью”, – рассказала она.

Славинская отметила, что, скорее всего, донорами будут люди, которые переболели COVID-19 “не в самой тяжелой форме”.

“Мы не можем нарушать наше законодательство. Например, по нему донор, который имел высокую температуру, месяц не может быть донором. Донор, который принимал определенные препараты, например, антибиотики, две недели не может быть донором. Это тоже нужно учитывать. Это не просто так было разработано. Донорство – в первую очередь это чтобы не навредить себе. Донорство должно быть безопасным”, – объяснила она.

Параллельно с разработкой протокола Центр общественного здоровья ищет партнеров в регионах, которые готовы присоединиться к проекту.

“Мы параллельно в поисках больниц, которые готовы присоединиться не только к написанию протокола лечения, но и начать это использовать. Город Черновцы уже с нами… Мы пытаемся не только теорию предоставить людям, но и найти пилотные больницы, которые будут это использовать”, – уточнила Славинская.

Агентство “Синьхуа” писало, что китайские врачи начали применять методику переливания реконвалесцентной плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 в начале февраля. Эксперты объясняли, что у большинства вылеченных пациентов в организме образуются антитела, способные нейтрализовать действие вируса. Клинические результаты показали, что через 12–24 часа после переливания плазмы у пациентов наблюдалось облегчение клинических симптомов (повышение степени насыщения крови кислородом и снижение индикаторов воспалительных процессов). В США о начале эксперимента с плазмой объявили в конце марта, Нью-йоркский центр крови начал принимать плазму от людей, выздоровевших после COVID-19. И китайские, и американские эксперты отмечали, что метод переливания плазмы крови может быть эффективным при лечении тяжелобольных пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 887 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 264 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.