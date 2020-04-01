Пандемия коронавируса. В Италии за сутки умерло 727 человек, на 110 меньше, чем вчера

01.04.2020, 21:05, Новости дня

В течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 727 человек, сообщил 1 апреля на брифинге в Риме глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Об этом информирует агентство ANSA.

Накануне было зафиксировано 837 летальных исходов, таким образом, показатель суточной смертности снизился на 110.

Общее количество умерших за время вспышки достигло 13 155.

Как отметили в департаменте, сокращается и число тяжелых больных, требующих госпитализации.

По сравнению с предыдущим днем возросло количество новых случаев – 4782 за последние сутки. С начала эпидемии в Италии 110 574 человека заразились коронавирусом. Более 80 тыс. продолжают лечение в клиниках.

Боррелли подчеркнул важность строгих ограничений на передвижение и соблюдения социальной дистанции. Массовое празднование Пасхи и Пасхального понедельника абсолютно исключено, заявил глава департамента.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (примерно треть всех жертв пандемии) и второе место по количеству зараженных после США.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 905 тыс., из них более 45 тыс. человек умерли, более 174 тыс. выздоровели.