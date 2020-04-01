В Украине стартовал второй этап медицинской реформы
01.04.2020, 21:05, Новости дня
В Украине 1 апреля стартовала программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
Внедрение программы знаменует второй этап реформы здравоохранения.
Договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, из них 50 – частных. Еще 138 договоров ожидают подписания.
“Практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения”, – говорится в сообщении.
Эффективные больницы, которые будут выбирать пациенты, смогут увеличить свой бюджет по сравнению с прежней системой финансирования, предусматривавшей субвенции из государственного и местного бюджета, утверждают в Кабмине.
“Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации”, – рассказали в пресс-службе.
Отныне место регистрации не будет влиять на то, где человек сможет лечиться, добавили в правительстве.
Издание “РБК-Украина” приводит полный список из 27 услуг, которые государство гарантирует пациенту:
первичная медицинская помощь;
экстренная медицинская помощь;
амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям;
маммография молочной железы;
гистероскопия;
эзофагогастродуоденоскопия;
колоноскопия;
цистоскопия;
бронхоскопия;
лечение методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;
хирургические операции взрослым и детям в стационаре;
стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;
медпомощь при остром мозговом инсульте;
медпомощь при остром инфаркте миокарда;
медпомощь при родах;
медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;
диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний;
диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний;
психиатрическая помощь взрослым и детям;
диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;
диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ;
лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии;
стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям;
мобильная паллиативная медпомощь;
реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни;
реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;
реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.
Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.
Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но его запуск отложили.
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