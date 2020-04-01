В Украине стартовал второй этап медицинской реформы

01.04.2020, 21:05, Новости дня

В Украине 1 апреля стартовала программа медицинских гарантий – перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

Внедрение программы знаменует второй этап реформы здравоохранения.

Договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, из них 50 – частных. Еще 138 договоров ожидают подписания.

“Практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения”, – говорится в сообщении.

Эффективные больницы, которые будут выбирать пациенты, смогут увеличить свой бюджет по сравнению с прежней системой финансирования, предусматривавшей субвенции из государственного и местного бюджета, утверждают в Кабмине.

“Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, стоматологу и наркологу. Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно каждому и независимо от наличия декларации”, – рассказали в пресс-службе.

Отныне место регистрации не будет влиять на то, где человек сможет лечиться, добавили в правительстве.

Издание “РБК-Украина” приводит полный список из 27 услуг, которые государство гарантирует пациенту:

первичная медицинская помощь;

экстренная медицинская помощь;

амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям;

маммография молочной железы;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия;

лечение методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях;

хирургические операции взрослым и детям в стационаре;

стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций;

медпомощь при остром мозговом инсульте;

медпомощь при остром инфаркте миокарда;

медпомощь при родах;

медпомощь новорожденным в сложных неонатальных случаях;

диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний;

диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний;

психиатрическая помощь взрослым и детям;

диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;

диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ;

лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии;

стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям;

мобильная паллиативная медпомощь;

реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни;

реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата;

реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но его запуск отложили.