 

Мнение: По поводу публичной оферты

01.04.2020, 20:59, Разное

Энергичный ЖЖст по имени Навигатор развернул тут невиданную активность по поводу создания некоего “фан-клуба Алексея Рощина” – так, что ее уже нельзя не замечать (тем более, что ведет он ее по большей части в моем же журнале). Отношусь к этому скорее как к шутке, но спешу заявить:
Во-первых, месье Навигатор – точно не я;
Во-вторых – само по себе его начинание скорее похвальное.

Если, как он мне заявляет, его Сообщество впрямь собирается “заказать мне книгу” – это прекрасно, тем более, что эту книгу я все равно уже пишу. Книга будет о роли Самоуважения в российском обществе – в каком-то смысле это развитие идей насчет эмпатии. Надеюсь, будет интересно!

Конечно, как всегда с графоманами – проблема в том, что я буду ее писать, даже если мне никто ее так и не закажет… Но если заказ будет – это стимулирует! Так что – валяйте, господа! Ура, товарищи!

Источник: Размышления вольного социолога



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