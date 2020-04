Принц Чарльз впервые появился на публике после заражения коронавирусом и рассказал о своем опыте жизни с COVID-19

01.04.2020, 20:55, Разное

На прошлой неделе британской прессе стало известно, что принц Чарльз заразился новым коронавирусом. В пресс-службе Кларенс-хаус, официальной резиденции Чарльза и его супруги, герцогини Камиллы, подтвердили эту информацию, а также подчеркнули, что последние 10 дней 71-летний наследник британского престола работал в обычном режиме, но из дома. После положительного теста на COVID-19 принц был помещен на карантин. Впрочем, режим самоизоляции был прекращен уже спустя 7 дней – разумеется, после консультации с лечащим врачом.

Сегодня Чарльз впервые “появился” на публике. Учитывая нынешние обстоятельства, явление было виртуальным – принц записал видеообращение к британцам. Ролик был снял утром в поместье Биркхолл, Шотландия.

Преодолев коронавирус, который, к счастью, проявился лишь слабо выраженными симптомами, я чувствую, что теперь нахожусь по другую сторону болезни. Но я все еще соблюдаю дистанцию при общении с людьми и продолжаю изоляцию. Мы все чему-то научимся благодаря этому странному, фрустрирующему и тревожному опыту: когда нельзя быть рядом с семьей и друзьями, а нормальное течение жизни внезапно оказалось подорвано.

В это время моя жена и я особенно часто думаем о тех, кому пришлось потерять любимых при столь сложных и ненормальных обстоятельствах, и о тех, кто продолжает болеть, находиться в изоляции и одиночестве.

As Patron of @age_uk, The Prince of Wales shares a message on the Coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community. pic.twitter.com/a6NEFPOtvQ

— Clarence House (@ClarenceHouse) April 1, 2020

Принц Чарльз выразил благодарность всем медработникам, которые трудятся сегодня днями и ночами, чтобы у каждого был шанс вылечиться. Он также отметил, что сегодня под угрозой особенно находятся люди старшего поколения. И хоть болезнь поражает всех, именно пожилые требует особого отношения в этот час.

Ранее стало известно, что вслед за принцем Чарльзом COVID-19 обнаружили у личного лакея Елизаветы II. 93-летняя королева Елизавета II вместе с супругом, принцем Филиппом, сейчас находится в самоизоляции в Виндзорском замке и общается с ограниченным кругом людей, чье самочувствие не вызывает подозрения медиков. Но несмотря на все меры безопасности, переживать за здоровье Ее Величества стоит. Коронавирус подтвердился у человека, который каждый день преподносит королеве еду и напитки, представляет гостей, вручает ей письма и личные сообщения, выгуливает ее собак. Помощник, чье имя не разглашается, отправлен домой на самоизоляцию.