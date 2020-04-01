Правительство России поддержало продление выходной недели
01.04.2020, 20:54, Разное
В правительстве России поддержали идею главного санитарного врача страны Анны Поповой о продлении выходной недели в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сроки самоизоляции нужно увеличить отдельно в каждом регионе, сообщают Невские Новости.
Напомним, что ранее Попова выступила с инициативой увеличить количество внеплановых нерабочих дней до 14. Таким образом оно сравняется с инкубационным периодом коронавируса COVID-19, который составляет две недели.
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