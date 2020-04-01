Специалисты назвали редкие симптомы коронавируса

01.04.2020, 20:53, Разное

В своей новой статье, посвященной коронавирусу, эксперты издания Business Insider перечислили самые распространенные и редкие симптомы заболевания. Все данные были основаны на докладах ВОЗ и выводах ученых.

Оказывается, самые редкие симптомы коронавируса – озноб, недомогание и боли в мышцах, иногда также встречается спутанность сознания. На вышеназванные симптомы в среднем жалуются до 15% заразившихся. Специалисты отмечают, что условная спутанность сознания или обеспокоенность – вполне нормальный признак. К слову, насморк далеко не всегда является признаком COVID-19: лишь каждый двадцатый заболевший пожаловался на проблему заложенного носа.

Журналисты отметили, что самые частые симптомы недуга – это резкое повышение температуры, лихорадка, тяжелое дыхание или нехватка воздуха. Что касается першения или боли в горле, то это признаки обычного гриппа или простуды – они также редко встречаются при коронавирусе, подытожили эксперты.