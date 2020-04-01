 

Специалисты назвали редкие симптомы коронавируса

01.04.2020, 20:53, Разное

В своей новой статье, посвященной коронавирусу, эксперты издания Business Insider перечислили самые распространенные и редкие симптомы заболевания. Все данные были основаны на докладах ВОЗ и выводах ученых.
Оказывается, самые редкие симптомы коронавируса – озноб, недомогание и боли в мышцах, иногда также встречается спутанность сознания. На вышеназванные симптомы в среднем жалуются до 15% заразившихся. Специалисты отмечают, что условная спутанность сознания или обеспокоенность – вполне нормальный признак. К слову, насморк далеко не всегда является признаком COVID-19: лишь каждый двадцатый заболевший пожаловался на проблему заложенного носа.

Журналисты отметили, что самые частые симптомы недуга – это резкое повышение температуры, лихорадка, тяжелое дыхание или нехватка воздуха. Что касается першения или боли в горле, то это признаки обычного гриппа или простуды – они также редко встречаются при коронавирусе, подытожили эксперты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Мнение: «Захотелось на шею»

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

10.02 / Мнение: Об истоках самой лютой русофобии

01.04 / Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции

03.02 / Мнение: О том, что погубит Америку рано или ещё раньше

27.02 / Следственный комитет возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

30.03 / Любимица Лазарева не смогла попасть в лидеры финала «Ну-ка, все вместе!»

18.03 / Открытие белка A20 поможет улучшить лечение воспалительных болезней

23.02 / Мнение: Перри Мейсон и женщины (1934-1935 гг.)

12.02 / В Томске неизвестные истребляют беззащитных щенков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска