 

ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о мировом продовольственном кризисе

01.04.2020, 20:53, Новости дня

Главы ряда международных организаций, в том числе продовольственной сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и ВТО предупредили, что ситуация вокруг коронавируса грозит перебоями с поставками продовольствия в мире, пишут СМИ.

Об этом заявили глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор ВТО Роберту Азеведу и глава ФАО ООН Цюй Дунъюй, передает «Интерфакс».

«Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров) на глобальных рынках», – говорится в их совместном заявлении.

Отмечается, что нужно предпринять все усилия по свободному хождению товарных потоков, чтобы избежать продовольственного дефицита.

Отметим, что российские власти заявляли, что нехватки продуктов в стране не будет. Газета ВЗГЛЯД писала, хватит ли в РФ продовольствия на всех.



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