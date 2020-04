Мнение: О негативном сценарии и “непрерывном управлении”

Пока Трамп обсуждает позитивный сценарий развития событий в США с коронавирусом, некоторые вовсю сосредоточились на сценарии негативном, рассматривая его как возможность осуществить радикальные перемены на международном уровне, пользуясь страхом и паникой.

О негативном сценарии и "непрерывном управлении"

1 февраля министр обороны США Марк Эспер приказал генералу Терренсу О’Шогнесси держаться наготове. А 13 февраля последний перед комиссией Сената по вооружённым силам заявил, что идёт подготовка к худшему сценарию. В случае санитарной катастрофы и передаче управления резервному правительству он станет правителем (в античном смысле слова) США.

Многие правительства промышленно развитых стран отреагировали на эпидемию Covid-19 введением режима самоизоляции. Подобная мера является административной. По медицинским соображениям изоляция здоровых людей абсурдна. Задача медицины состоит в разработке средств, направленных на предупреждение массового притока людей в больницы. Ряд промышленно развитых стран, например Швеция, отказались от административных мер и не ввели ограничений, а используют медицинские средства борьбы против эпидемии.

Из происходящих событий можно сделать вывод о том, что административная логика не в ладу с медицинскими знаниями.

Хотя я и не медик, у меня нет сомнения в том, что выработанные на протяжении тысячелетий медицинские знания могут быть гораздо эффективнее бюрократических измышлений. Поэтому анализируя происходящие события, мы видим, что в Швеции на один миллион жителей приходится 10 смертельных исходов, тогда как Италия насчитывает 166 на миллион. Конечно, это всего лишь начало эпидемии, и эти две страны очень разные. Но Италия, возможно, столкнётся со второй, а, может быть, и третьей волнами заражений, тогда как Швеция приобретёт иммунитет и будет защищена от этой болезни.

При этом ограничения на здоровых людей приводят не только к спаду в экономике, но и вызывают хаос в управлении. Почти повсюду мы сталкиваемся с тем, что слова политиков опровергаются чиновниками здравоохранения, которые более компетентны, чем первые. И это логично, ибо решение об ограничениях на здоровых людей является чисто административным. Но все мы дружно решили отстаивать наши больницы и предупреждать болезнь, а не лечить её.

К сожалению, любой из нас понимает, что, несмотря на видимость, мы не преуспели в эффективности. Например, ни одна страна Европейского союза неспособна поставить медицинское оборудование и необходимые медикаменты в требуемые сроки. Из-за существующих правил. Например, экономическая глобализация привела к тому, что есть всего лишь один единственный производитель аппаратов искусственного дыхания. Это Китай. Но торговые процедуры занимают несколько месяцев, и политики не в состоянии что-либо предпринять, чтобы их обойти. Разрешить эту проблему оказались в состоянии только США благодаря реквизиции предприятий.

Франция, в которой во время Второй мировой войны с приходом к власти Филиппа Петена установлена административная диктатура, на протяжении трёх десятилетий находится под властью чиновничьего аппарата. Это выходцы Национальной школы администрации, подчинённой Премьер-министру. А у политиков, избранных в местные или государственные органы власти нет знаний об управлении. Они менее образованы по сравнению с чиновниками, и им трудно их контролировать.

К тому же чиновникам здравоохранения сегодня предоставлено больше власти, чем обычно, а банкиры и военные тоже стремятся отодвинуть политиков и тоже получить доступ к власти.

Бывший главный «шахматист» (министр финансов), а затем британский Премьер-министр Гордон Браун опубликовал в газете Financial Times статью под рубрикой «мнение читателя» [1]. В ней он предлагает воспользоваться страхами людей из-за заражения Covid-19 с тем, чтобы реализовать то, что не удалось сделать во время финансового кризиса 2008 г. В то время ему не удалось создать мировое финансовое правительство, и он вынужден был довольствоваться решениями саммита G20. А сегодня, как он считает, можно создать Всемирное правительство здравоохранения. А также пересмотреть состав Совета безопасности ООН.

Нет никаких оснований рассчитывать на то, что Всемирное правительство будет работать лучше, чем национальное. Единственное, в чём можно быть уверенным, так это в том, что ему удастся избежать любой формы демократического контроля.

Поэтому у этого проекта не больше шансов на успех, чем у проекта создания мирового финансового правительства. Гордон Браун был ярым сторонником членства Соединённого Королевства в Евросоюзе. Но и здесь он проиграл.

Обычно кризис используется в качестве «чрезвычайной ситуации» для передачи власти, и поскольку у людей нет времени на размышления, часто это удаётся.

30 января 2020 г. ВОЗ признала вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». На следующий день министр Обороны Марк Эспер подписывает секретный приказ о том, что Северное командование ВС США должно быть готово к возможному применению новых правил «непрерывного управления».

Последние являются сверхсекретными, то есть с ними ознакомлены только те, кто имеет самую высокую форму допуска и, кроме того, поимённо включен в специальный список (Special Access Program).

Напомним, что принцип «непрерывного управления» был введён в начале холодной войны. Тогда речь шла о защите Соединённых Штатов в случае ядерной войны с Советским Союзом и смерти президента, вице-президента и Председателя Палаты представителей или невозможности исполнения ими возложенных функций. Согласно директиве президента Дуайта Эйзенхаура власть переходила военным, и они должны были обеспечить управление страной вплоть до восстановления демократических процедур [2].

Резервное правительство никогда не было задействовано, за исключением 11 сентября 2001 г., когда управление страной перешло к руководителю антитеррористическими операциями Ричарду Кларку [3]. Однако, хотя страна и была подвергнута нападению, ни президент, ни вице-президент, ни Председатель Палаты представителей никак не пострадали и были в полном здравии, что даёт мне основания считать, что был совершён госпереворот. В итоге, президент Джордж Буш мл. в тот же вечер возобновил свою деятельность, но никаких объяснений о том, что происходило в течение двенадцати часов его отчуждения, дано не было [4].

По словам специалиста по Белому дому Уильяма Аркина, приведённым в Newsweek [5], сегодня есть семь различных планов:

– Rescue & Evacuation of the Occupants of the Executive Mansion (RESEM) – предусматривает защиту президента, вице-президента и их семей.

– Joint Emergency Evacuation Plan (JEEP) – предусматривает защиту министра Обороны и главных военачальников .

– Atlas Plan – предусматривает защиту членов Конгресса и Верховного суда.

– Octagon – о нём ничего не известно.

– Freejack, так же ничего не известно.

– Zodiac, то же самое.

– Granite Shadow – предусматривает развёртывание специальных подразделений в Вашингтоне, а также устанавливает требования по использованию вооружённых сил и проезду по территориям, занятым военными [6].

Отметим, что RESEM предусматривает защиту президента и вице-президента, но он может быть применён только в случае их смерти или невозможности выполнения ими возложенных функций.

Введение в действие указанных планов возложено на Северное командование ВС США, которым руководит небезызвестный генерал Терренс О’Шогнесси.

Напомним, что согласно американским законам этот человек должен управлять Соединёнными Штатами в случае смерти трёх главных лиц государства или невозможности исполнения ими возложенных функций, но его предшественник генерал Ральф Эбергард временно брял на себя управление страной, хотя ни одно из этих условий не выполнялось. Последний сегодня в свои 73 года руководит основными предприятиями по производству военной авионики.

Генерал О’Шогнесси 13 февраля заявил перед комиссией Сената по вооружённым силам, что Северное командование готовится к худшему. С этой целью оно постоянно держит связь с десятью другими центральными командованиями США по всему миру [7].

Северное командование властвует не только на территории США, но и в Канаде, Мексике и Багамах. В силу международных соглашений оно имеет право по своей собственной инициативе развернуть войска на территории этих трёх стран.

В 2016 г. президент Барак Обама подписал секретный приказ номер 40 по политике непрерывного управления (National Continuity Policy). Директор Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) Крейг Фьюгейт за два дня до вступления в должность президента Дональда Трампа подписал Директиву номер 1 о непрерывности управления (Federal Continuity Directive 1), которая уточняет ряд условий для более низких эшелонов власти.

Так что они всё продумали и ко всему готовы. А эпидемия для них всего лишь повод перейти от слов к делу. Поэтому предположения, высказанные пресс-секретарём министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяном об умышленном распространении вируса американскими военными, вовсе не лишены оснований.

Тьери Мейсан

