 

Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции

01.04.2020, 20:50, Разное

На внеплановом заседании депутаты Московской городской думы приняли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. Все семь поправок депутатов к законопроекту были отклонены.

Согласно тексту законопроекта, за выход из дома, не предусмотренный исключениями в указе мэра, будут штрафовать на 4 тысячи рублей. Если правонарушение было совершено повторно или «с использованием транспортного средства», сумма штрафа увеличится до 5 тысяч рублей. Само транспортное средство могут поместить на специализированную стоянку.

Для юридических лиц, которые не приостановили работу во время режима всеобщей самоизоляции, штраф составит 200-300 тысяч рублей, при повторном нарушении [если кафе, ресторан или другое заведение продолжит работу с посетителями] он составит до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на 30-40 тысяч рублей (максимальный штраф в их случае может увеличиться до 50 тысяч).

Все депутаты Мосгордумы находились на заседании в масках и перчатках. Фото: скриншот трансляции

«Предлагаемые штрафные санкции — это необходимая мера борьбы с несознательным поведением граждан. У нас нет плана наказывать всех подряд. Я буду искренне счастлив, если не будет выписано ни одного штрафа», — пояснил во время своего выступления в Мосгордуме автор законопроекта, депутат фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов.

Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева возразила, что депутатам необходимо предпринимать меры для борьбы с коронавирусом, «а не для выкачивания средств из населения»: «Это страшно для людей. Через буквально пару недель-месяцев у нас будет миллионы безработных людей, потому что бизнес сейчас умирает <…> Может быть, важнее сейчас закрыть метро? Вы сейчас раздали здесь масочки, так красиво, так здорово, а вы не думаете, что перед каждым магазином надо раздавать такие маски, антисептики? Чтобы люди друг друга не заражали. Нужны действия, которые будут убивать распространение вируса, а вы что предлагаете? Обложить людей штрафами. Вы чего хотите добиться в нашей стране такими методами?»

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Напомним, 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме самоизоляции в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Меры начали действовать с 30 марта, их также переняло большинство российских регионов. Параллельно с этим депутаты Госдумы ужесточили за нарушение карантина по коронавирусу.

Татьяна Васильчук
корреспондент

Источник: Новая газета



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