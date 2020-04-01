В список сайтов с бесплатным доступом вошли 370 сервисов

01.04.2020, 20:48, Новости дня

Список социально значимых ресурсов с бесплатным доступом в рамках пилотного проекта включает 370 позиций и сервисов по 18 категориям, сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

«Главный критерий включения тех или иных сайтов и ресурсов в этот перечень – это их востребованность нашими гражданами. Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов, популярности тех или иных сервисов и сформировали список, который на сегодня включает 370 сайтов и сервисов по 18 категориям», – цитирует РИА «Новости» Шадаева.

По его словам, ежедневная аудитория пользователей сервисов составляет более 50 млн человек. Шадаев уточнил, что в перечне большинство ресурсов российские, они наиболее востребованы гражданами.

«Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов», – сказал он.

Шадаев отметил, что введен обязательный минимальный социальный стандарт доступа к сети интернет.

«Пилот у нас стартовал с сегодняшнего дня, закончится по плану 1 июля. Мы надеемся, что кроме крупных операторов к этой инициативе присоединятся также небольшие интернет-провайдеры», – добавил министр.

В перечень для бесплатного доступа вошли: соцсети, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты и сайты онлайн-видео, госорганов и оказания госуслуг. Также в список вошли востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки.

Кроме того, список включены крупнейшие интернет-магазины, агрегаторы и сервисы по доставке, электронные банковские и финансовые сервисы, а также сервисы по поиску работы и развитию карьеры.

Шадаева подчеркнул, что в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы.

«Естественно, хочется, чтобы этот список был больше. У нас он открытый и в данном случае мы его будем пополнять. Но нам очень важно найти баланс между бесплатным социальным пакетом и возможностями наших операторов связи», – заключил глава Минкомсвязи.

Напомним, обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Решение было принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

При этом сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В Кремле заявили, что этот вопрос проработает правительство.