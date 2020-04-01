 

Трамп заявил о готовящемся нападении Ирана на силы США в Ираке

01.04.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран или его сторонники якобы готовят нападение на американские силы и объекты в Ираке.

«Исходя из имеющихся у нас сведений, мы убеждены, что Иран или поддерживаемые им силы планируют нападение на силы США и/или объекты в Ираке», – написал Трамп в Twitter.

По его словам, если это произойдет, «Иран заплатит очень высокую цену». 

Ранее международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.

Также силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.



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