Мнение: Письмо: “Он здоровый мужик”

01.04.2020, 20:45, Разное

Вот это письмо автор назвала так: “В границах ли требовать у брата соблюдать карантин?”

Давайте разберемся с понятием “в границах ли требовать?”

В ваших границах что-то требовать, когда у вас есть рычаги воздействия. Вы требуете и если ваше требование не выполняют, вы применяете санкции. Зная заранее о возможных санкциях, ваше требование скорее всего выполнят, а если нет, вы должны воспользоваться санкциями.

Этот расклад понятен?

Если у вас нет рычагов и вы не можете применить никакие санкции или все эти санкции – против вас, требовать – не в ваших границах. Но в ваших границах – спасать себя. Это всегда в ваших границах.

Это очень важно осознавать, чтобы никогда не терять время на бесполезные требования мимо границ. Требования мимо границ – это скалки, за скалки вам может прилететь и так, что вы пожалеете о своих требованиях. Скалки – это не просто потеря времени и сил, это еще и сокращение территории собственной и создание многочисленных уязвимостей. Вот почему важно видеть, где кончаются ваши рычаги и не заступать за эту черту. Зато с собой вы можете делать что угодно, все свое можете забрать и уйти. Но это должно быть действительно ваше, а не общее и не спорное.

scnd_chair

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я не могу понять где проходят мои границы и как защитить свое здоровье, если оно зависит не только от меня.

(Вы можете защищать свое здоровье в той мере, которая зависит от вас. В том, что от вас не зависит, не можете защищать. Но обязаны использовать ту меру, которая в ваших границах. Здоровье человека – не только его личное дело, но и его долг перед близкими, это надо хорошо осознавать, тогда будет меньше легкомыслия)

Мы живём в Петербурге, карантин здесь не объявлен, но прирост количества подтвержденных случаев каждый день довольно значительный.

Мне 25 лет, я принимаю иммуносупрессоры, поэтому за своим здоровьем нужно следить даже больше, чем остальным. Работаю удаленно, никуда не хожу.

Проблема в моем брате, с которым я сейчас живу. Ему 30, он нигде не работает. Но каждый день он куда-то уходит на несколько часов, руки после улицы не моет, часто ходит по дому в уличной одежде. Он ведь разносит всю грязь по квартире от которой мне уже не защититься. Я не знаю куда он ходит, но подозреваю, что где-то наркоманит с друзьями.

У меня никаких рычагов давления на него. Разве что денег не давать, но я ему никогда крупных сумм и не давала, всякую ерунду только на карманные расходы и транспорт.

(Давайте внимательно посмотрим, что такое рычаг. Рычаг – это когда человек не только зависит от вас в чем-то, но и хорошо осознает эту зависимость и готов с ней считаться. Бывает, что вы даете человеку нечто, что он не ценит, не замечает или считает, что так и должно быть. В этом случае это не рычаг. Чтобы это стало рычагом, вы должны лишить его этого, дать ему осознать его нужду, и если нужда его реальна, а не придумана вами, у вас появится рычаг и его готовность к компромиссу и уступкам. В описанной ситуации нет времени для этого, кроме того иди на конфликт опасно)

Съезжать мне сейчас тоже некуда. Если только на съем, но ходить и смотреть квартиры, встречаться с риэлторами процесс долгий и небезопасный сейчас. Да и у родителей сейчас слишком велик риск остаться без денег, я бы лучше им “лишние” деньги отдала, чем на съем, зарабатываю я не так много, сейчас заказов меньше, денег тоже.

(Посмотрите, как автор выстраивает приоритеты. На первом месте сэкономить деньги, ради родителей, на втором месте обеспечить себе безопасность. Если осознать, что безопасность – главное, сразу становится понятно, что надо перезжать куда угодно, где сейчас безопасней, на любых доступных условиях)

Ссориться с ним и эскалировать конфликт тоже стрёмно, он здоровый мужик, а я хрупкая девушка, мы находимся в закрытом помещении, уживаться как-то надо.

(Вот здесь понятно, у кого реальный рычаг. У него масса тела, физическое преимущество и готовность к конфликту, у нее ничего. Только в короне Победителя девушки могут считать, что аргументами, доводами и обвинениями они могут победить в такой ситуации. Автор трезво осознает, что преимущество не на ее стороне)

Я просила нормально и вежливо, ему наплевать, в опасность вируса он не верит, думает, что панику на пустом месте разводят и “вон сколько от гриппа погибает”.

(Если после вежливой просьбы вам отказывают, вам остается разруливать ситуацию самим, не включая второго человека в соратники и сотрудники. В данном случае автору нужно собрать свои вещи и уехать туда, где можно переждать карантин в безопасности. Мыслить в сторону “как переубедить брата” – бесполезно и вне границ. Друзья, понятно про границы в конфликтах? Сформулируйте общие принципы. Территория автора дполнительная – это ее накопления, на которые она может снять себе другое жилье и дистанцироваться, а общую с братом квартиру позже делить по суду, если она общая, а не чья-то еще. В том случае, если бы у автора не было денег на съем, и уехать к родителям было бы совсем невозможно, ее территория сократилась бы до ее комнаты. Тогда единственной мерой защиты было бы соблюдать гигиену дома, все мыть, с братом не конатактировать, закрыться в комнате, из комнаты выходить в маске, часто проветривать, когда его нет дома, все мыть, в перчатках. Больше пока ничего. В том случае если объявят официальный карантин, а брат продолжит вылазки, можно угрожать ему сообщить об этом в правоохранительные органы. То есть рычаг – пожаловаться на брата у автора появится, если будет официальное распоряжение – всем сидеть дома. Но использовать этот рычаг можно как однократную угрозу, а вот применять не стоит, это может сделать конфликт с братом слишком опасным в четырех стенах)

Спасибо, что дочитали