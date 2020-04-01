 

Эксперт прогнозирует рост случаев домашнего насилия из-за самоизоляции

01.04.2020, 20:30, Новости дня

Пока россияне находятся на самоизоляции, рост случаев домашнего насилия не был замечен, но он определенно будет, как и в других странах мира, сообщила газете ВЗГЛЯД директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

С начала обострения ситуации с коронавирусом по всему миру начали фиксировать рост числа случаев домашнего насилия. В Китае, например, 90 % случаев рукоприкладства в семьях связывают с пандемией COVID-19.

«Пока сказать, увеличилось ли число случаев насилия, невозможно. Но очевидно, что режим домашней самоизоляции может, и, более того, повлияет на это. Пока этих данных просто нет», – говорит Ривина.

Она предупреждает, что насилие может не только усугубиться, но и произойти в семьях, где его не было. В режиме самоизоляции люди ограничивают контакты, а коммуникации усложнились, что не может не отразиться на семейных отношениях, считает эксперт.

Стоит отметить, в одном из регионов Франции запретили продажу алкоголя во время карантина, именно чтобы избежать роста семейного насилия и избыточного потребления алкоголя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / В “Чесно” назвали первого нардепа, который занимался кнопкодавством после криминализации неперсонального голосования

17.03 / ABC News – в США испытали первую вакцину от COVID-19, но население получит её нескоро

24.02 / HTC планирует выпустить первый 5G-смартфон

30.03 / WSJ рассказала о дефиците золота в США из-за коронавируса

13.03 / Цветы в коробке или как удивить любого получателя

04.02 / Евгений Донской проиграл в первом круге турнира в Индии

17.03 / У участницы протестов против поправок к Конституции диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом. По ее словам, ее избили в полиции

26.03 / Миру предрекли эпоху 20-долларовой нефти

18.02 / Говорим на разных языках – FP рассказал, почему США и Европе не удаётся объединиться перед лицом «китайской угрозы»

07.03 / В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска