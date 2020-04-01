Эксперт прогнозирует рост случаев домашнего насилия из-за самоизоляции

01.04.2020, 20:30, Новости дня

Пока россияне находятся на самоизоляции, рост случаев домашнего насилия не был замечен, но он определенно будет, как и в других странах мира, сообщила газете ВЗГЛЯД директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

С начала обострения ситуации с коронавирусом по всему миру начали фиксировать рост числа случаев домашнего насилия. В Китае, например, 90 % случаев рукоприкладства в семьях связывают с пандемией COVID-19.

«Пока сказать, увеличилось ли число случаев насилия, невозможно. Но очевидно, что режим домашней самоизоляции может, и, более того, повлияет на это. Пока этих данных просто нет», – говорит Ривина.

Она предупреждает, что насилие может не только усугубиться, но и произойти в семьях, где его не было. В режиме самоизоляции люди ограничивают контакты, а коммуникации усложнились, что не может не отразиться на семейных отношениях, считает эксперт.

Стоит отметить, в одном из регионов Франции запретили продажу алкоголя во время карантина, именно чтобы избежать роста семейного насилия и избыточного потребления алкоголя.