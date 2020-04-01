 

Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова: «Буду счастливой, но по другому сценарию»

01.04.2020, 20:30, Разное

Супруга рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под сценическим псевдонимом Джиган, недавно объявила в Instagram о принятом решении о разводе. Несмотря на сложный период в жизни Оксана Самойлова продолжает общаться с подписчиками в соцсети, заявив, что обязательно будет счастливой, но уже по другому сценарию.
В одной из недавних публикаций Самойлова написала о том, что после сообщения о разводе с Джиганом не будет закрываться, так как за прошедшие два месяца уже пережила многое и смирилась с мыслью о расставании. Супруга рэпера попросила не проявлять по отношению к ней жалости, отметив, что она молода, красива, уверена в себе, с добрым и сильным характером, а это поможет ей пережить все трудности. К тому же у Самойловой есть главная опора – четверо детей, которые придают ей сил и надежду на счастливое будущее. Бизнесвумен пообещала подписчикам держаться и не грустить, по меньшей мере в соцсети. В завершение поста возлюбленная Джигана попросила всех фолловеров любить друг друга и беречь отношения в семье.

О проблемах Джигана и Оксаны Самойловой стало известно вскоре после рождения их сына Давида, появившегося на свет в одной из клиник Майами. Исполнитель сначала шокировал поклонником неадекватным поведением и высказываниями, затем попал в рехаб. «Странности» в поведении рэпера продолжились и после возвращения в Москву. Вместо положенного карантина он устроил вечеринку для друзей, затем пригласил домой тренера, но при этом продолжал уверять, что с ним всё в порядке, а в публикациях часто признавался в любви жене.



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