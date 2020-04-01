Российский самолет с медпомощью прибывает в США в среду днем

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01.04.2020, 20:30, Новости дня

Направляющийся в США российский самолет с медицинской помощью в среду совершил очередную промежуточную посадку в канадском аэропорту Гус-Бэй в провинции Лабрадор, сообщают российские СМИ со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Как сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» должен прибыть в США около 13.30 по местному времени.

«Расчетное время приземления в Нью-Йорке – около 13.30. Борт ВКС России Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга России. Этот вопрос был согласован президентами наших стран», – цитирует заявление посла агентство «Интерфакс».

По словам посла, на данный момент у России есть ресурсы, которыми она может поделиться с другими странами.

При этом дипломат добавил: «Никто не может исключать, что нам тоже может понадобиться помощь из-за границы. У нас есть друзья, готовые помочь нам».

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что самолет вылетел с подмосковного аэродрома «Чкаловский».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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