 

Вирусолог: Болеющие коронавирусом бессимптомно менее заразны, но тоже опасны

01.04.2020, 20:30, Новости дня

Люди, инфицированные коронавирусом, но пока не проявившие симптомов, заразны в меньшей степени, нежели те, у кого болезнь уже проявилась, сообщил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев, комментируя сообщение китайских медиков.

Представители китайского Минздрава предупредили, что люди, болеющие новым коронавирусом бессимптомно, также представляют опасность. За день в стране выявили 130 случаев заражения без каких-либо признаков болезни.

«На самом деле люди, болеющие бессимптомно, тоже заразны, но в меньшей степени, потому что у них количество выделяемого вируса меньше, чем у болеющих в «сложной» форме. Но сам вирус носителя инфекции представляет точно такую же опасность, что и у человека с симптомами», – объясняет Зверев.

Общее количество носителей инфекции без симптомов, по мнению вирусолога, может достигать 80 % от всего населения. Человек заболевает не сразу, а только когда вирус, попавший в его организм, начинает размножаться. А дальше – либо иммунная система человека справляется с болезнью, либо проявляются симптомы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать нерабочей и следующую неделю, так как инкубационный период коронавирусной инфекции, по ее словам, может  составлять до 14 дней.



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