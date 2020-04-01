Борьба с пандемией коронавируса: развитие событий

01.04.2020, 20:30, Новости дня

Испания в среду сообщила, что число подтвержденных случаев заражения в стране превысило 100 000, в то время как представитель саудовских властей призвал людей отложить решение о совершении традиционного паломничества, хаджа.

Испания является одним из эпицентров пандемии, уступая по количеству случаев лишь Соединенным Штатам и Италии. Испанские власти в среду также сообщили, что количество жертв вируса в стране превысило 9 000.

В июле в Саудовскую Аравию должны съехаться паломники со всего мира, чтобы совершить хадж, что считается религиозным долгом каждого мусульманина. Однако на фоне пандемии саудовские власти уже закрыли доступ в Мекку и Медину, и министр по вопросам хаджа и умры Мухаммад Салех бин Тахер Бантен объявил по государственному телевидению, что людям лучше подождать, пока прояснится обстановка.

Тем временем власти США предупреждают, что коронавирус может унести от 100000 до 240 000 жизней, при этом подчеркивая необходимость придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию, чтобы сократить количество жертв.

Директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи выражает надежду, что число смертей не будет столь высоким, однако отмечает, что, трезво оценивая ситуацию, нужно быть готовыми к худшему.

«Люди страдают. Люди умирают, – отмечает он. – Все это (ограничительные меры) доставляет неудобства как с социальной, так и с экономической точки зрения. Но это станет ответом на наши проблемы. Поэтому давайте объединим усилия и постараемся соблюдать рекомендованные меры со всей возможной интенсивностью в течение ближайших 30 дней».

Многие правительства по всему миру вводят карантин в отдельных городах, регионах и даже целых странах в попытке сдержать распространение вируса.

Одним из последних двухнедельный карантин объявил Вьетнам: ограничительные меры вступили в силу в среду.

На прошлой неделе рестораны, бары, офисы и школы закрылись в Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Арден в среду заявила, что пока рано судить о том, насколько эффективными оказались эти меры, и призвала проводить больше анализов, чтобы отслеживать распространение инфекции и предотвращать новые случаи.

Ее правительство сообщило о 61 новом случае заражения. Всего в стране зафиксировано 708 случаев.

«Если вирус уже присутствует в обществе таким образом… то худшее, что мы можем сделать, – это расслабиться, позволив ему распространяться дальше незамеченным», – подчеркнула Арден.

В Южной Корее, где массовой тестирование позволило сократить число случаев передачи вируса внутри страны, власти в среду сообщили о 101 новом случае. Власти также ввели 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну.

В связи с угрозой того, что ввоз вируса из других стран подорвет успехи сдерживающих мер, аналогичные меры приняты в Китае, который в течение нескольких месяцев лидировал по количеству случаев заражения, а теперь служит источником надежды в связи с постепенным снятием карантина.

В Германии органы здравоохранения сообщают о 5500 новых случаев. Таким образом, страна вскоре может также обогнать Китай.

Тем временем Совет Безопасности ООН, следуя призыву генерального секретаря организации Антониу Гутерриша прекратить боевые действия по всему миру, призвал противоборствующие стороны в Афганистане к прекращению огня.

Совбез призвал «политическое руководство Афганистана оставить разногласия в стороне и поставить на первое место интересы страны».