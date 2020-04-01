Елизавета Пескова получила от родителей самый необычный подарок на 1 апреля

01.04.2020, 20:30, Разное

Дочь действующего пресс-секретаря президента РФ получила от родителей самый необычный подарок 1 апреля. Об этом Елизавета Пескова заявила в своем Instagram-аккаунте.

22-летняя стажер LV и ЕП сообщила, что 16 лет назад мама и папа ей лучшую 1-апрельскую шутку – у неё появился брат Мик. Под видео, на котором запечатлены самые трогательные моменты общения брата и сестры, Пескова призналась, что в этой шутке, слава Богу, оказалась доля правды.

По словам дочки Пескова, брат – это самый дорогой и ценный подарок, который можно подарить дочке. Несмотря на ссоры и драки, Мик стал для неё настоящим другом. Сейчас стажер LV и ЕП заявляет, что хоть брат младше её на 6 лет, он во многом мудрее неё и она чему-то у него учится.

Отметим, что поклонники Дмитрия Пескова присоединились к поздравлениям. Instagram-подписчики написали, что если у брата и сестры такие тёплые отношения – это значит, что их хорошо воспитали.