В три крупные больницы Санкт-Петербурга и в одну в Подмосковье занесли коронавирус. Теперь они на карантине

01.04.2020, 20:25, Новости дня

В трех крупных больницах Санкт-Петербурга – Городской больнице Святого Георгия, Введенской больнице и Александровской больнице – 1 апреля были обнаружены массовые случаи заражения коронавирусом, все они были закрыты на карантин вместе с пациентами.

“Из-за заноса новых случаев коронавирусной инфекции прием новых пациентов прекращается во все отделения трех больниц Санкт-Петербурга, – подтвердили в пресс-службе городского комитета здравоохранения Петербурга. – Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещены, за исключением случаев, если отсрочка оказания медицинской помощи создаст угрозу жизни и здоровью”.

Все пациенты и медперсонал больниц будут обследованы на COVID-19. Врачи и медсестры будут закреплены за теми отделениями, где они работают. Всех, у кого обнаружат симптомы коронавируса, отправят в инфекционный стационар.

В Городскую больницу Святого Георгия и Введенскую больницу направляли больных с гриппом и ОРВИ. После введения карантина потоки больных будут распределены по другим медучреждениям города.

Также на карантин закрыли одну из больниц в подмосковной Лобне – туда на рентген пришел пациент с коронавирусной инфекцией, никому не сообщив о своем диагнозе. Учреждение закрыли на карантин, весь медперсонал и посетителей также должны будут проверить на коронавирус.

Это уже не первый случай массового заражения коронавирусом в российских медучреждениях. В одной из больниц Сыктывкара еще 24 марта обнаружили очаг распространения COVID-19. Но, несмотря на введение карантина, остановить распространение заражения внутри больницы не удалось – сейчас там насчитывают более 50 зараженных. Предполагается, что коронавирус в больницу занес местный врач, совершивший поездку в одну из стран Европы.