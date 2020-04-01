 

В Сочи массово дезинфицируют улицы и помещения в жилых домах

01.04.2020, 20:18, Новости дня

В Сочи в период карантина массово дезинфицируют улицы и помещения в жилых домах. Специальными средствами начали обрабатывать все уличные пространства, включая дороги, автобусные остановки, тротуары, гостевые зоны. Сейчас работа ведется во всех районах курорта, передают "Вести Сочи".

По словам главы администрации Центрального района города Александра Белозерова, по три бригады будут ежедневно выходить на улицы, каждая снабжена спецмашиной для обработки дорог, мест массового пребывания, остановки. В Сочи ожидается доставка дополнительной техники со спецсредствами для дезинфекционных работ в парках и скверах.

Обработаны будет не только центральные улицы, где больше всего общественного транспорта и людей, но и спальные районы города.

По ночам идет обработка улиц, рассказал глава администрации Адлерского района Валерий Кокорев. Специалисты санэпидстанции работают вручную и с машинами, моют детские площадки, скамейки и места отдыха, вывески. Все используемые спецсредства безопасны для человека. 

В многоквартирных жилых домах обрабатываются подъезды, лифты, почтовые ящики, лестничные пролеты, поручни перил, кнопки домофонов. В обязанности 126 управляющих компаний города входит обеспечение безопасного пребывания жильцов. Сейчас 60% жилого фонда, это более 1500 многоэтажек, уже обработано.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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