Путин анонсировал заявление по новым мерам поддержки экономики

01.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство готовит новые предложения по поддержке экономики в нынешней ситуации, в ближайшее время о них скажут публично.

«Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики и отдельных отраслей в соответствии с той ситуацией, которая складывается на данный момент времени и, как представляется экспертам, будет развиваться в ближайшем будущем. Вот в соответствии с этими прогнозами правительство и будет действовать. В ближайшее время скажем об этом, в том числе и публично», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что ситуация непростая – РФ испытывает двойной удар от последствий коронавирусной инфекции для экономики и от снижения деловой активности.

«Это серьезные испытания для рынка труда, мы всё это понимаем, всё видим. И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое», – сказал президент.

Отдельно он остановился на ситуации в сельском хозяйстве, заметив, что «проблем много, но кушать хочется каждый день».

«Мы с вами понимаем, насколько это важно, поэтому, несмотря ни на что, это как раз та отрасль, которая должна работать фактически беспрерывно, так же как и некоторые другие отрасли экономики. Чрезвычайно важное направление нашей деятельности», – сказал Путин.

Президент заметил, что сельское хозяйство всегда было на высоте, а в последние годы они «демонстрировали вообще блестящие результаты».

«Когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьемся положительных результатов и преодолеем все эти временные, не сомневаюсь, временные сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же как практически и все другие страны мира», – сказал он.

Говоря о сфере культуры, он поручил покрыть текущие расходы учреждений культуры на заработную плату, коммунальные расходы, на вопросы безопасности.

«Знаю, что Министерство предпринимает необходимые шаги», – сказал президент.

Путин также обратился к правительству, попросив быть на своих рабочих местах и отдавать все силы для решения задач.

«Во-первых, еще раз повторю: такой формат работы, мне кажется, вполне отвечает требованиям сегодняшнего дня и показывает наше законопослушное поведение, ответственный подход к тому, что происходит. Хочу обратить на это внимание. Каждый из вас, уважаемые коллеги, должен быть на своих рабочих местах и отдавать все свои силы для достижения тех результатов, которых страна от нас ожидает, решения тех задач, которые перед нами стоят», – сказал Путин.

Он отметил, что сейчас в строю важен «каждый штык». Президент также попросил «ответственно относиться всех к своему здоровью».

Путин указал, что ему доложили о хороших новостях, связанных с продовольственным рынком.

«Надеюсь, что наша совместная с вами эффективная работа будет создавать все больше и больше поводов для этих хороших новостей и по другим отраслям производства. И действительно, когда хлеб на столе есть, то в сознании народа, и это правильно, всегда присутствует мысль о том, что если хлеб есть – все остальное приложится», – заметил президент.

По его словам, важно пройти период весенне-полевых работ, как это делалось и в предыдущие годы, «с надеждой на хороший урожай».

«Ну и что касается такого формата, я думаю, нам это может понравиться. Потому что, во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице», – заключил Путин.

Ранее в ходе совещания он также заявил, что в России усложняется ситуация с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса, всего в стране 2 тыс. 777 инфицированных человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.