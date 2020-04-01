 

Путин заявил о неизбежности ценового всплеска на рынке нефти

01.04.2020, 20:16, Новости дня

Сильный ценовой всплеск на мировых рынках нефти неизбежен, если отрасль не получит достаточного финансирования и работа по новым месторождениям будет прекращена, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

Глава государства считает, что производители и потребители нефти должны найти решения для смягчения ситуации. 

«Мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом», – сказал он.

Сложившуюся ситуацию Путин назвал серьезным вызовом для страны, наряду с последствиями распространения коронавируса.

По словам президента, РФ обсуждает падение цен на нефть с партнерами в странах ОПЕК и США. 

«И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое. Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов», – сказал Путин.

Он отметил, для американской экономики это тоже тяжелое испытание, поскольку «у них рентабельность добычи сланцевой нефти колеблется, по разным оценкам, в районе 40 долларов за баррель». 

Ранее администрация президента США Дональда Трампа нашла способ помочь энергетическим компаниям в условиях нефтяных войн. 

В понедельник утром цена барреля нефти Brent падала до минимума с ноября 2002 года. Трамп призывает Россию и Саудовскую Аравию договориться по нефти.



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