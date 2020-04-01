Мнение: Как ходить в магазин во время вируса, ограничение продаж алкоголя и кредиты на выдачу зарплаты

01.04.2020, 20:10, Разное

1. Очевидная проблема борьбы с вирусом в том, что полный карантин для большинства людей невозможен. Из дома всё равно нужно выходить — в аптеку, к мусорному баку, выгуливать собаку, в магазин. Особенно опасен, конечно, магазин. На «Ленте.Ру» опубликовали советы, как правильно делать вылазки за продуктами:

https://lenta.ru/news/2020/03/27/magazinu/

«Посещать магазины лучше всего тогда, когда там минимальное число посетителей, то есть с утра или поздним вечером», — посоветовал врач-гигиенист Андрей Мосов. В первую очередь необходимо выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль, а по возвращении домой ее нужно протереть влажной тканью. Волосы и вовсе лучше прикрыть.

Маска в качестве способа защиты малоэффективна, поможет социальная дистанция не менее двух метров. «И нужно держаться подальше от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают», — добавил медик. По его словам, безопаснее взять тележку, а не корзинку — так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше.

Товары в фабричной упаковке представляют опасность в том случае, если на них кашлял зараженный человек. По приходе домой упаковку нужно протереть влажной тканью. От покупки неупакованных продуктов лучше воздержаться, если не предусмотрена дальнейшая термическая обработка. «Расплачиваться наличными безопасно, но если вам дадут сдачу, новые для вас купюры могут быть источником вируса. Карты и мобильные системы оплаты не способствуют заражению», — добавил Мосов.

2. Ситуация всё больше напоминает военную. В Общественной палате попросили правительство ввести ограничения на продажу алкоголя во время эпидемии коронавируса:

https://russian.rt.com/russia/news/732042-ogranichenie-prodazhua-alkogol

… Хамзаев предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.

«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — отметил Хамзаев.

При этом он уточнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.

С одной стороны, алкоголизация способна не только повысить уязвимость к вирусу, но и ухудшить социальную обстановку во время карантина. С другой стороны, резкий запрет продаж алкоголя, по опыту предыдущих антиалкогольных компаний, тоже вряд ли приведёт к чему-то хорошему.

Опять-таки, спирт — замечательное средство для дезинфекции поверхностей. Было бы здорово, чтобы его на время карантина вернули в аптеки.

3. В правительстве готовят всё новые и новые антикризисные меры. Так, на этой неделе бизнесу должны начать выдавать беспроцентные кредиты на выдачу зарплаты сотрудникам:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/need_help/

Также, возможно, будет временно отменён НДС:

https://www.rbc.ru/business/29/03/2020/5e8064149a7947284e66348d

По оценке Минпромторга, падение оборотов торговли и ресторанного бизнеса сейчас доходит до 80 процентов. Без государственной поддержки мало кто сможет пережить такой провал. Государственная поддержка поможет, но тоже не всем: размер кредитов на выдачу зарплаты невелик, а от уплаты НДС большая часть мелкой розницы была и раньше освобождена.