 

iPhone 9 на несколько часов появился на официальном сайте Apple вместе с ценой

01.04.2020, 20:09, Разное

Несколько часов назад в китайской версии официального сайта Apple появилась фотография нового смартфона iPhone 9, запечатленного сразу в двух расцветках: серой и синей. Стоимость гаджета немного превышает 400 долларов, за которые девайс будет продаваться на американском рынке.
Многие инсайдеры заявляли, что устройство получит классический дизайн: в реальности, так и вышло. К примеру, у смартфона лишь 1 датчик изображения и светодиодная вспышка. Примечательно, что на сайте уже есть и информация о точной цене iPhone 9 – 422 доллара, а это немного дороже ожидаемых 399 долларов – такой ценник гаджет получит в США.

Предположительно, новинку оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, сканером отпечатков пальцев, 3 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Несмотря на то, что фотография уже удалена с официального сайта, она успела появиться на просторах интернета.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Названы регионы-лидеры по количеству ДТП с пострадавшими в России

12.02 / На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо

06.02 / Ученые нашли нейроны с функцией компаса

30.03 / Астролог: Землю от коронавируса спасет Третья Сила

01.04 / Российская разработка позволяет обнаружить коронавирус в воздухе

16.01 / Мнение: Операция «Преемник»

22.02 / Мнение: Путин не мог захлебнуться и утонуть…

21.02 / Наркоторговцем из Архангельска оказался подросток

27.02 / Диетологи назвали шесть правил похудения без какой-либо диеты

07.02 / Названы основные признаки булимии у подростков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска