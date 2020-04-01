iPhone 9 на несколько часов появился на официальном сайте Apple вместе с ценой

01.04.2020, 20:09, Разное

Несколько часов назад в китайской версии официального сайта Apple появилась фотография нового смартфона iPhone 9, запечатленного сразу в двух расцветках: серой и синей. Стоимость гаджета немного превышает 400 долларов, за которые девайс будет продаваться на американском рынке.

Многие инсайдеры заявляли, что устройство получит классический дизайн: в реальности, так и вышло. К примеру, у смартфона лишь 1 датчик изображения и светодиодная вспышка. Примечательно, что на сайте уже есть и информация о точной цене iPhone 9 – 422 доллара, а это немного дороже ожидаемых 399 долларов – такой ценник гаджет получит в США.

Предположительно, новинку оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, сканером отпечатков пальцев, 3 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти. Несмотря на то, что фотография уже удалена с официального сайта, она успела появиться на просторах интернета.