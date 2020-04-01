Лолита заявила, что жители Донбасса хотят только в Россию

01.04.2020, 20:08, Новости дня

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не желают возвращаться под контроль Киева после всех зверств, совершенных украинскими силовиками, и хотят только в Россию, сообщила певица Лолита Милявская.

Артистка в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала, что ей удалось поговорить с жителями республик во время поездки в Донбасс. Они сказали ей, что «после ужаса, который они пережили» хотят только в Россию.

«И это говорят обычные люди, мне – я не политик и не имею влияния и какого-то веса», – добавила Лолита.

При этом певица не согласилась с мнением Гордона о том, что вина за конфликт в Донбассе якобы лежит на Москве.

«Я не знаю, что РФ развязала конфликт на востоке Украины, у меня нет таких сведений», – подчеркнула она. Артистка считает, что ответственной за боевые действия не может быть лишь одна из сторон.

Говоря о дальнейших перспективах ситуации на юге Украины, Лолита заявила, что видит возможность урегулирования конфликта лишь в ходе мирных переговоров.

Накануне Украина отказалась вести переговоры с Донбассом. Ранее Киев отказался подписывать гарантии соблюдения перемирия в Донбассе.