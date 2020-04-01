Ученые занимаются разработкой лазера для биомедицинской диагностики нового поколения

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01.04.2020, 20:06, Новости дня

Специалисты из РФ занялись созданием инструмента микроскопического уровня. Им станет прибор нового поколения – волоконный лазер.

По словам ученых, получить изображение микроуровня тканей, контуров и наполнения клеток можно с помощью лазерного источника, который генерирует ультракороткие импульсы для многофотонной флуоресценции.

Достаточная длина волны позволяет ей попасть в окно прозрачности воды, где обеспечивается внушительная глубина проникновения для изучения исследуемого материала. Такой способ позволяет достичь визуализации биологических объектов на достаточной глубине от поверхности тела.



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