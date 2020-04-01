Соблюдение дистанции – защита от COVID-19 или ритуал?

01.04.2020, 20:05, Новости дня

Соблюдение дистанции называют среди важнейших мер профилактики COVID-19. В рекомендациях различных организаций говорится, что на улице, в магазине или транспорте нужно стараться находиться на расстоянии от одного до двух метров от других людей. Достаточно ли этого?

Что нам рекомендуют

1 апреля глава Роспотребнадзора заявила, что жители РФ должны соблюдать дистанцию между собой не менее метра. Исключение ведомство сделало только для пассажиров такси. Аналогичную дистанцию, но без оговорок в пользу такси, рекомендует поддерживать Всемирная организация здравоохранения. Американские Ценры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают, что расстояние должно быть два метра. Дистанция в 1,8 метров (шесть футов) также часто звучит в рекомендациях врачей, больниц и интернет-ресурсов.

Зачем нужна дистанция

Новый коронавирус может передаваться через воздух, с каплями, которые образуются при кашле и чихании. Известно, что в воздухе вирусы могут выживать до трех часов. Предполагается, что дистанция может защитить от этого пути заражения. Одно исследование показало, что медицинские работники реже заражаются гриппом, если находятся в 1,8 метрах от больных.

Как считают эксперты

В комментарии сайту Live Science Крис Джонсон (Krys Johnson), эпидемиолог Темпльского университета, сказала, что это расстояние (1,8 метров) – скорее ориентир, а не четкое предписание.

«Соблюдать дистанцию между собой и другими людьми, с которыми вы не живете в одной квартире, – очень хорошо. Для помещений это должно считаться абсолютным минимумом», – сообщила она.

Джонсон рассказала, что 1,8 метров – среднее расстояние, на которое разлетаются капли при кашле или чихании. Она отметила, что эта мера скорее будет эффективной при условии, что люди прикрывают рот, когда чихают, и не сильно больны.

У тех, кто считает такую дистанцию достаточной, хватает оппонентов.

«Вероятно, 1,8 метров не достаточно. Это правило основано на исследованиях 1930-х и 1940-х годов. С тех пор уже было показано, что оно неправильно: капли могут лететь дальше. Тем не менее, в больницах этому правилу продолжают верить. Это как с теорией плоской Земли – на каждого, кто пытается спорить с использованием реальных доказательств, кричит целый хор тех, кто верит в теорию», – сказала Live Science профессор Райна Маклнтайр (Raina MacIntyre).

На днях появилось исследование, которое показало, что при чихании капли летят намного дальше, чем считалось раньше. Кроме того, есть поводы считать, новый коронавирус может перемещаться по воздуху в аэрозоле.

Как защититься от коронавируса, можно подробно узнать из нашего материала.