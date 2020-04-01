 

Компания Microsoft запатентовала гаджет с тремя экранами

01.04.2020, 19:53, Разное

Смартфон Microsoft Surface Duo получил от разработчиков два дисплея, но на этом американский технологический гигант не намерен останавливаться. Корпорация запатентовала мобильный гаджет с тремя экранами.
Как гласит описание заявки, дополнительный дисплей нового устройства компании Microsoft находится на шарнире и может применяться пользователями в целях вывода служебных данных сообщений, даты, времени и прочего. Можно там также отображать вкладки браузера, подключенные девайсы и иные материалы. На чертеже третий экран обозначается как Control Logic.

Габариты этой детали в устройстве американских разработчиков из Редмонда заметно ограничивают возможности его использования. Каких-либо сведений об этапе сборки этого изобретения Microsoft нет, возможно, сотрудники фирмы обнародуют их позже.



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