Мужчина в Подмосковье скрыл заражение коронавирусом и посетил больницу

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01.04.2020, 19:53, Новости дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице, где побывал скрывший заражение коронавирусом пожилой мужчина.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей», – передает РИА «Новости» сообщение оперативного штаба Московской области.

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что житель Москвы, который сдал положительный анализ на коронавирус, уехал в деревню в Московской области, а затем явился в поликлинику в Лобне, нарушив режим самоизоляции.

За день до этого он вызвал «скорую» из-за повышенной температуры. После этого он пришел на рентген, не сообщив, что у него коронавирус. О том, что он проигнорировал режим самоизоляции, стало известно уже в больнице.

В соцсетях появилась видео, на котором врач больницы объясняет собравшимся в медучреждении людям, что из-за «подвига» этого человека все посетители поликлиники и медперсонал должны сдать тест на коронавирус и уйти на «домашний карантин».

«Каждого из вас мы должны записать, чтобы мы могли учесть… Вы с сегодняшнего дня попадаете на самоизоляцию, на карантин», – сказал доктор.

По данным Telegram-канала Life shot, мужчина, нарушивший карантин, – это 68-летний Михаил Журо. Перед посещением больницы в Лобне, как утверждается в сообщении, он был поликлинике в Мытищах, где и получил направление на рентген, промолчав о своем диагнозе.

Сейчас он и его жена изолированы в отдельном боксе.

«Вести» сообщают, что лечебное учреждение пришлось закрыть.

Ранее в среду президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима для здоровых граждан, и закон, который подразумевает лишение свободы за нарушение карантина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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