Актеры «Клиники» записали подкаст о сериале

01.04.2020, 19:53, Разное

Знаменитости из «Клиники» решили записать подкаст о телесериале. Аудиопроект смогли создать Дональд Фейсон и Зак Браффи.

В период карантина актеры осваивают блогерство и стримерство. Знаменитости «Клиники» стали одними из первых. Дональд Фейсон и Зак Брафф показались в подкасте, который имел название Fake Doctors, Real Friends With Zach+Donald. Примечательно, что актеры дружат не только в кино, но и в реальности.

В начальном эпизоде подкаста друзья общались, обсуждали «Клинику» и смотрели некоторые серии комедийного проекта. Такие вечеринки они хотят проводить систематически и на следующие встречи уже позвали актера Нила Флинна, знаменитого ролью притягательного уборщика и Билла Лоуренса, создателя сериала.