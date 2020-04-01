Радуцкий: Украина ищет юридическую возможность выпускать препараты, которые используют при COVID-19

01.04.2020, 19:50, Новости дня

Украинские предприятия заявили о готовности выпускать препараты на основе гидроксихлорохина, которые применяются для лечения тяжелых системных заболеваний, но, по некоторым данным, могут быть эффективны при коронавирусе. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал народный депутат от фракции “Слуга народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

“На сегодняшний день идут переговоры с производителем Plaquenil (действующее вещество – гидроксихлорохин), компанией Sanofi. Насколько мне известно, уже практически достигнута договоренность о поставке партии этого препарата. Параллельно ведутся переговоры с государствами, где есть такой препарат. Но эти переговоры осложняются тем, что страны ограничили экспорт подобных лекарственных средств из-за пандемии. Также решается вопрос производства препарата в Украине. Наши компании могут производить этот препарат, они объявили о своей готовности и уже закупают сырье. Но пока у них нет права на производство. Мы ищем юридическую возможность, как решить проблему, чтобы восполнить сформировавшийся дефицит. Если у нас получится договориться, выпускать свой препарат сможем начать уже через несколько месяцев. Сейчас стоит вопрос, как грамотно преодолеть юридические препятствия”, – отметил Радуцкий.

Основное действующее вещество Plaquenil – гидроксихлорохин. На сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения сообщается, что этот препарат в Украине зарегистрирован для лечения ревматоидного артрита, дискоидной и системной красной волчанки, а также дерматологических заболеваний, причиной возникновения или ухудшения течения которых является действие солнечного света. Во многих странах его принимают при малярии.

После того, как ряд западных изданий сообщили о возможной эффективности гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, препарат исчез из украинских аптек. Пациенты, которые регулярно принимали препарат, из-за внезапного ажиотажа остались без медикаментозной поддержки, что ставит их жизнь под угрозу.

17 марта издание The Connexion сообщило, что во Франции показали эффективность противомалярийного средства хлорохина в лечении коронавирусной инфекции. Французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль рассказал, что в исследовании участвовало 24 пациента – первые инфицированные на юго-востоке Франции, они добровольно согласились участвовать в опыте. В течение 10 дней пациенты принимали препарат Plaquenil.

Ранее об эффективности хлорохина при коронавирусе заявляли китайские исследователи.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 883 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 156 человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.