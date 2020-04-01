 

Зеленский – украинцам: Призываю вас повзрослеть. Пляжи никто не украдет, а шашлыки могут вылезти боком

01.04.2020, 19:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан серьезно отнестись к карантину, который введен в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом он сказал 1 апреля в видеообращении на своей странице в Facebook.

“Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я в который раз прошу вас повзрослеть. Знаете известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию? Никто тогда не боялся, так как радиация невидима. Так вот: коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот, умоляем вас оставаться дома”, – заявил глава государства.

По его словам, победа над коронавирусом будет праздноваться на площадях и пикниках, но сейчас необходимо осознать нависшую опасность.

“Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет, парки никуда не исчезнут. Прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти боком”, – добавил Зеленский.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

В правительстве рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер, в частности запретить находиться в общественных местах без маски или респиратора, посещать спортивные и детские площадки и т.д.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 887 тыс., из них более 185 тыс. выздоровели, а 44 216 человек умерли.

По данным Центра общественного здоровья на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, 10 человек выздоровели, 17 скончались. Позже в Черновицкой областной государственной администрации сообщили о еще одной умершей от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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