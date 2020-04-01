Зеленский: Гражданам, ломающим двери аэропорта, скажу: государство не позволит вам быть эгоистами

01.04.2020, 19:50, Новости дня

Украинское государство будет жестко пресекать попытки нарушения правил обсервации со стороны тех, кто вернулся из-за рубежа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, которое 1 апреля размещено на его странице в Facebook.

Так он прокомментировал инцидент, произошедший 29 марта, когда ряд пассажиров рейса, прилетевшего в Киев из Вьетнама, как свидетельствует видео очевидцев, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию, прорвали кордон полиции и вырвались из здания аэропорта.

“Гражданам, ломающим двери аэропорта, скажу одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то все равно, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями”, – заявил президент.

Он считает положительным фактом возвращение 150 тыс. соотечественников из-за рубежа.

“Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан Украины, которые возвращаются домой. Без нее возвращение домой будет невозможно”, – подчеркнул Зеленский.

Дорогі українці!До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Posted by Володимир Зеленський on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта.

25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приезжие из-за рубежа – “единственный источник попадания коронавируса в Украину”.

29 марта Зеленский сообщил, что украинцы будут проходить обсервацию после приезда домой. “Возвращение – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит, предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию”, – сказал он.

После инцидента с вьетнамским рейсом, десятки пассажиров двух рейсов из Катара, которые прибыли в Киев в ночь на 30 марта, отказались выходить из самолетов, протестуя против обсервации. 1 апреля стало известно, что из обсервации в киевском отеле “Казацкий” сбежало более 50 человек, вернувшихся этими самолетами. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что каждый, кто покинул место обсервации самовольно, выплатит штраф 17 тыс. грн.