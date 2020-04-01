Путин подписал закон о лишении свободы за приведшие к тяжким последствиям фейки

01.04.2020, 19:48, Новости дня

Президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится наказание в виде штрафа от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительных работ до года, принудительных работа или лишения свободы до трех лет, передает ТАСС.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Соответствующие поправки были внесены при рассмотрении Госдумой во втором чтении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В свою очередь, как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проблема распространения фейков в интернете особенно обострилась после начала эпидемии коронавируса.

Ранее Госдума и Совфеде одобрили уголовную ответственность за фейки, которые повлекли тяжкие последствия.

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