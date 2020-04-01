Прилепин: РФ показала готовность к ситуации с коронавирусом даже после пяти лет санкций

01.04.2020, 19:48, Новости дня

Кризис, связанный с угрозой распространения коронавируса, является серьезной проверкой для региональных властей и владельцев бизнеса – они могут доказать свое умение управлять в кризисной ситуации. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД писатель и политик Захар Прилепин. По его мнению, сейчас самое главное – это избежать паники.

«Говорят, во все времена не только болезнь, но и вообще любая беда чаще липнет к паникерам, к людям, которые впадают в депрессию. Чего нужно избежать, так это вот этого состояния, – считает писатель и председатель партии «За правду» Захар Прилепин. – Россия, ее разнообразные государственные службы, собственно, сам народ уже доказали свою психологическую и социальную устойчивость – по крайней мере, на первом этапе распространения коронавируса».

«Но у многих руководителей малого, среднего и даже большого бизнеса – если не паническое, то нервозное состояние. Что вполне понятно. Могут возникнуть те или иные издержки – на малых, средних и даже на крупных и предприятиях. Количество безработных может расти. Возможно, не такими темпами, как в некоторых западных странах, но может», – предупреждает он.

«Региональная власть должна так или иначе помочь удержаться на плаву малому и среднему бизнесу. Но и сами люди, которые получили в управление заводы или фабрики, а с ними – и какое-то количество людей, работников, должны понимать, что не имеют права допускать никаких противоправных действий, нарушений административного, уголовного, рабочего закона. Подобные вещи будут особенно четко фиксироваться. Надо отнестись по-человечески к тем, кто работает, кто обеспечивает наше благосостояние», – призывает он.

Что касается управленцев, региональных чиновников, то для них подобный кризис – это очень серьезная проверка, полагает Прилепин. «В мирное время всякий может регионом управлять. Но вот чиновники, которые мечтают покорить карьерные высоты, сейчас могут себя показать. Доказать, что в кризисной ситуации они могут успешно управлять экономическим и социальным пространством», – отметил он.

«Мы совершенно точно переживаем не самые сложные времена истории России. У нас не Гражданская война, и не Великая отечественная. На нашей памяти был и 1991 год, и дефолт – и всегда мы выплывали. Из этой ситуации тоже выплывем. Не надо отчаиваться», – призывает собеседник.

«Надо осознавать, что государство подошло к этой ситуации подготовленным. Причем, оно подошло после пятилетнего санкционного «тремора», имея подушку безопасности. Пусть люди понимают, что государство к нам придет на помощь», – напоминает писатель.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры зарезервировано уже 1,4 трлн рублей, сообщил в среду премьер Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином РФ зарезервировано 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП)», – передает слова Мишустина ТАСС. По его словам, президент поставил перед кабинетом министров задачу поддержать граждан и экономику. Мишустин подчеркнул, что вся подготовительная работа была проведена максимально оперативно.

Прилепин также напомнил, что актуальность поправок к российской Конституции сегодня, на фоне угрозы распространения коронавируса, только выросла. «Голосование, которое было назначено на 22 апреля, отложили. Когда оно случится? Трудно сказать. Но будем выбирать, когда настанет этот момент. Сходим проголосовать, потому что это и есть и наша собственная, личная безопасность», – заключил Прилепин.